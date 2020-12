Briefmarken im Wert von 400 Euro gestohlen: Acht Monate unbedingt

Sieben einschlägige Vorstrafen machten sich bei Strafbemessung bemerkbar

Weil er Briefmarken im Wert von 400 Euro gestohlen hat, ist ein 28-jähriger Mann am Montag am Wiener Landesgericht zu acht Monaten unbedingter Haft verurteilt worden. Sieben einschlägige Vorstrafen schlugen sich bei der Strafbemessung entsprechend zu Buche. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Der Angeklagte hatte am 24. September ein Postamt in Wien-Josefstadt betreten und - wie Bilder aus der Überwachungskamera belegten - einen Stoß Briefmarken an sich genommen, mit denen er ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Am nächsten Tag kam er wieder, griff erneut zu und wollte sich von dannen machen. Diesmal wurde er jedoch von einem Angestellten beobachtet, der sich ihm in den Weg stellte. "Ich hab' ihn von hinten umklammert, und wir sind dann beide umgefallen", schilderte der Angestellte nun einem Schöffensenat (Vorsitz: Roman Palmstingl). Der 28-Jährige versuchte sich mit Schlägen und Tritten zu befreien, mit Hilfe eines Paketzustellers, der auf die Szene aufmerksam wurde, gelang es dem Angestellten jedoch, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei in Schach zu halten.

Das Studium der Bilder aus der Überwachungskamera überführte den Mann in weiterer Folge in Bezug auf den am Vortag begangenen Diebstahl. Die erbeuteten Briefmarken habe er unweit vom Tatort verkauft, behauptete der Angeklagte. Auf die Frage nach seinem Motiv erwiderte er: "Kein AMS-Geld, keine Versicherung, Wohnung, Essen."