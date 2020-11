Brinkhaus erwartet kaum Veränderungen innerhalb Europas gegenüber USA

CDU/CSU-Fraktionschef: Kurz-Besuch bei Trump "in Deutschland nicht groß aufgefallen"

Keine großen Auswirkungen der Haltung europäischer Länder gegenüber den USA erwartet Ralph Brinkhaus, der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Vor der ausländischen Presse in Berlin sagte er heute, Freitag, für seine Fraktion: "Wir sind alle Transatlantiker. Wir sehen neue Chancen." Der unter US-Präsident Trump mitunter erkennbare Sonderweg Österreichs stört ihn nicht weiter.

"Natürlich hat Trump immer versucht die europäische Allianz auseinanderzubrechen und seine Deals zu machen", sagte Brinkhaus auf Frage der APA. Trump habe meist in Deals gedacht. "Aber insgesamt ist Europa beisammen geblieben, und dass Bundeskanzler (Sebastian, Anm.) Kurz Trump besucht hat, ist bei aller Wertschätzung für Herrn Kurz in Deutschland nicht groß aufgefallen."

Auch die unterschiedlichen Positionen zwischen Deutschland und Frankreich wollte Brinkhaus nicht überbewerten: CDU-Vorsitzende Annegret Kram-Karrenbauer und Staatspräsident Emanuel Macron befänden sich in guter deutsch-französischer Tradition, sagte der Vorsitzende der Unionsfraktion. "Es ist auch gut, dass an beiden Seiten gezogen wird. Da ist auch immer etwas daraus entstanden, dass Deutschland auf die transatlantische Beziehung hingewiesen hat und Frankreich sagt, man muss Europa stärken." Beides sei kein Widerspruch. "Ich glaube, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit gut ist. Wir haben mit keinem Land so enge Beziehungen wie mit Frankreich."

Von den USA sei unter einem Präsidenten Biden keine 180-Grad-Wendung zu erwarten: "Es wird sich in den Beziehungen nicht viel ändern, weil es Linien bei Trump gab, die es vorher schon bei Obama und Bush gab", sagte Brinkhaus. "Es wird auch so bleiben, dass sich die Amerikaner zögerlicher in der Welt engagieren. Das war vor 20 Jahren noch anders. Insofern muss Europa erwachsen werden." Deutschland müsse sich mehr der Außenpolitik zuwenden als dies bisher der Fall war.

"Wichtig ist, dass wir uns nicht in einer Äquidistanz zu den Blöcken sehen", sagte Brinkhaus. "Das war vielleicht in den letzten Jahren nicht so sichtbar, weil die Beziehungen schwieriger waren. Das entbindet uns aber nicht, uns auf eigene Beine zu stellen." Es sei schon unter Präsident Bush sichtbar gewesen, dass Amerikas Blick weiter über den Atlantik ging als nur nach Europa.