Britische Bischöfe fordern Vernichtung von Atomwaffenarsenal

Regierung in London soll UNO-Atomwaffenverbotsvertrag unterstützen, der kommende Woche in Kraft tritt

Die katholischen Bischöfe in Großbritannien haben die britische Regierung aufgefordert, das Atomwaffenarsenal des Landes aufzugeben und den am 22. Jänner in Kraft tretenden UNO-Atomwaffenverbotsvertrag (TPNW) zu unterstützen. Die Mittel für Herstellung, Instandhaltung und Aufrüstung der Waffen sollten stattdessen investiert werden, um "das Leid der ärmsten und verletzlichsten Mitglieder unserer Gesellschaft zu lindern" heißt es in der Erklärung laut Kathpress.

Die Bischöfe zitieren darin auch aus einer Botschaft von Papst Franziskus an die Vereinten Nationen, in der er 2017 die vollständige Abschaffung von Atomwaffen als "moralische und humanitäre Pflicht" bezeichnete. Außerdem fordern die Bischofskonferenzen Großbritannien auf, seine Rüstungskontrollbestimmungen zu verschärfen, um auch gegen die Herstellung und den Verkauf anderer Waffen vorzugehen, "die weiterhin so viele Leben auf der ganzen Welt zerstören".

Das Inkrafttreten des TPNW-Abkommens bezeichnen die britischen Bischöfe wörtlich als "historischen Meilenstein". Damit einher gehe die Chance, "sich wieder auf eine echte Friedenskonsolidierung zu konzentrieren, die auf Dialog, Gerechtigkeit, Achtung der Menschenwürde und der Sorge um unseren Planeten beruht".

Das Abkommen war im Sommer 2017 von 122 Staaten bei den Vereinten Nationen in New York verabschiedet worden. Nach der Ratifizierung durch inzwischen 51 Länder, unter ihnen auch Österreich, tritt der Vertrag am 22. Jänner in Kraft. Das Abkommen gilt allerdings nur für die unterzeichnenden Staaten, was die neun Atommächte bisher ebenso ablehnen wie die Mitgliedsländer der NATO.

Der Vatikan setzt sich auf völkerrechtlicher Ebene immer wieder lautstark für eine weltweite Ächtung von Atomwaffen ein und war 2017 unter den ersten drei Staaten, die den Atomwaffenverbotsvertrag ratifizierten. Papst Franziskus verlangte in seiner im vergangenen Oktober veröffentlichten Enzyklika "Fratelli tutti" die vollkommene Abschaffung von Atomwaffen als "moralische und humanitäre Pflicht". Die eingesparten Rüstungsausgaben sollten in einen Weltfonds fließen, "um dem Hunger ein für alle Mal ein Ende zu setzen und die Entwicklung der ärmsten Länder zu fördern".