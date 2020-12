Britische Finanzaufsicht hob Ausschüttungsverbot bei Großbanken auf

PRA: Finanzinstitute sollen sich aber zügeln und Ausschüttungen im Rahmen halten

Die britische Finanzaufsicht will ihre in der Coronakrise verhängte Empfehlung zum Ausschüttungsstopp der Großbanken auf der Insel nicht verlängern. Es gebe Spielraum für Banken, ihre Kapitalausschüttungen in einem angemessen vorsichtigen Rahmen wieder aufzunehmen, falls sich ihre Spitzengremien dazu entschließen sollten, teilte die Prudential Regulation Authority (PRA) der Bank of England am Donnerstag in London mit.

Wie auch die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die britische Notenbank Bank of England den Instituten im Frühjahr formal abgeraten, Dividendenausschüttungen oder Aktienrückkäufe vorzunehmen, damit die Geldhäuser in der Krise nicht plötzlich ohne finanzielle Mittel dastehen.

Ausschüttungen seien ein wichtiger und notwendiger Teil des Bankensystems, hieß es nun von der Behörde. Allerdings will die PRA, dass die Banken sich zügeln und mögliche Ausschüttungen zunächst im Rahmen bleiben. So sollen sich die Dividenden und Aktienrückkäufe mit bestimmten Sätzen an den risikogewichteten Aktiva zum Jahresende 2020 oder an den Gewinnen von 2019 und 2020 orientieren - wobei bereits erfolgte Ausschüttungen angerechnet werden. Auch die EZB hatte Ende November ein Ende ihres generellen Dividendenstopps signalisiert.