Britische Industrie steigerte Produktion zum Jahresende marginal

Britische Industrieproduktion sank im August wie erwartet In der britischen Industrie ist die Produktion im August wie erwartet gesunken. Im Monatsvergleich sei die Produktion um 0,5 Prozent zurückgefallen, wie die nationale Statistikbehörde am Dienstag in London mitteilte. Volkswirte hatten dies zuvor erwartet. Im Juli war die Produktion noch um revidiert 2,8 Prozent (zuvor 2,9 Prozent) zum Vormonat gestiegen.