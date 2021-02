Britische Lloyds-Bank will trotz Gewinneinbruch Dividende zahlen

Britische Lloyds will wieder Dividende zahlen Die britische Großbank Lloyds will erstmals seit der Rettung in der Finanzkrise wieder Dividenden an die Aktionäre zahlen. Dieses Jahr werde man die zuständigen Aufsichtsbehörden um Erlaubnis dafür bitten, teilte das Institut am Donnerstag mit. Die Ausschüttungen sollten aber nur ein moderates Niveau haben. Vor der Finanzkrise war die Bank für vergleichsweise hohe Zahlungen bekannt.