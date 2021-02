Britische Lloyds-Bank will trotz Gewinneinbruchs Dividende zahlen

Ergebnis vor Steuern sank 2020 auf 1,2 Mrd. Pfund, nach 4,4 Mrd. Pfund

Die britische Großbank Lloyds hat in der Coronakrise einen Gewinneinbruch verbucht, will aber dennoch eine Dividende zahlen. Das Ergebnis vor Steuern sank von 4,4 Mrd. Pfund 2019 auf 1,2 Mrd. Pfund (1,4 Mrd. Euro) im Jahr 2020. Analysten hatten mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,57 Pfund pro Aktie erhalten, das Maximum, das die Bank of England zugelassen hat.

Für Freude bei Investoren sorgte die Aussicht auf Ertragszuwächse im Geschäft mit Versicherungen und in der Vermögensberatung. Vorstandschef Antonio Horta-Osorio kündigte an, die beiden Sparten ausbauen zu wollen. Banken können damit in der Regel mehr Provisionserträge einnehmen und ein stärkeres Gegengewicht zu den Zinserträgen schaffen. Diese sind die Haupteinnahmequelle für die meisten Banken, sie sind aber wegen der seit Jahren lockeren Geldpolitik unter Druck. Die Bank HSBC will aus diesem Grund ebenfalls ihre Vermögensverwaltung ausbauen und setzt auf reiche Kunden in Asien.

Um Kosten zu sparen, will Lloyds in den kommenden Jahren ein Fünftel der bisherigen Büroflächen aufgeben. Durch die Coronapandemie arbeiten zahlreiche Banker von zu Hause aus. Viele Banken wollen künftig verstärkt Homeoffice anbieten.

Horta-Osorio verlässt Lloyds im April, um Aufsichtsratschef bei der Schweizer Bank Credit Suisse zu werden. Den Chefposten bei Lloyds übernimmt im August Charlie Nunn.