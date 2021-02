Britische Notenbank hält an Corona-Kurs fest

Britischer Leitzins bleibt bei 0,5 Prozent Die britische Notenbank belässt ihren Leitzins erwartungsgemäß bei dem Rekordtief von 0,5 Prozent. Das teilte die Bank von England am Donnerstag in London nach einer Sitzung ihres geldpolitischen Ausschusses mit. An den Finanzmärkten war die Entscheidung erwartet worden, nachdem der neue Notenbankchef Mark Carney schon im Sommer die Zinspolitik an die Entwicklung am Arbeitsmarkt gekoppelt hatte.