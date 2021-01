Britische Verbraucherpreise etwas stärker gestiegen

Inflation von 0,6 Prozent im Dezember im Jahresabstand - Gegenüber dem Vormonat November Plus von 0,3 Prozent

In Großbritannien sind die Verbraucherpreise im Dezember wieder etwas stärker gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat seien sie um 0,6 Prozent geklettert, teilte das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mit. Im November hatte die gesamtwirtschaftliche Teuerung 0,3 Prozent betragen. Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten im Dezember um 0,3 Prozent.

Ausschlaggebend für den etwas stärkeren Preisanstieg seien der Freizeit- und Kulturbereich gewesen, erklärte das ONS. Im Dezember wurden einige Coronabeschränkungen übergangsweise etwas gelockert. Davon dürften die genannten Bereiche besonders profitiert haben. Mittlerweile sind die Beschränkungen aber wieder verschärft worden.