Britische Wirtschaft schrumpfte 2020 in Rekordtempo

Britische Arbeitslosenquote fast auf 5-Jahres-Tief Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien ist so niedrig wie seit fast fünf Jahren nicht mehr. Die Arbeitslosenquote fiel von September bis Oktober auf 7,1 Prozent, teilte die Statistikbehörde am Mittwoch in London mit. Sie liegt damit nur einen Tick über der Zielmarke der britischen Notenbank von sieben Prozent, ab der sie über eine Anhebung ihrer Zinsen nachdenken will.