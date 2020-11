Britische Wirtschaft wuchs im dritten Quartal um 15,5 Prozent

Das war ein Rekord - Nach Rekordeinbruch im Vorquartal - Coronazahlen trüben Aussicht

Die britische Wirtschaft hat sich im Sommer von ihrem coronabedingten Rekordabsturz im Frühjahr kräftig erholt. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs von Juli bis September um 15,5 Prozent zum Vorquartal und damit so schnell wie noch nie, wie das Statistikamt in London am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem noch etwas größeren Plus von 15,8 Prozent gerechnet, nach einem Rekordeinbruch von fast 20 Prozent im Vorquartal.

"Diese Zahlen zeigen, dass sich unsere Wirtschaft im Sommer erholte", sagte Finanzminister Rihsi Sunak. Angesichts des erneuten Lockdowns infolge steigender Coronavirusneuinfektionen trübten sich die Konjunkturperspektiven zuletzt allerdings wieder ein. Die Notenbank geht inzwischen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im laufenden vierten Quartal um zwei Prozent sinken wird. Für das gesamte Jahr 2020 rechnet sie jetzt mit einem noch nie dagewesenen Konjunktureinbruch von elf Prozent, im März hatte sie lediglich ein Minus beim BIP von 9,5 Prozent veranschlagt.

Die Bank of England (BoE) hat deshalb ihre Geldschleusen weiter geöffnet: Das Volumen des laufenden Wertpapierkaufprogramms wurde um 150 Milliarden auf 895 Mrd. Pfund (rund eine Billion Euro) erhöht, um mit billigem Geld die Konjunktur anzukurbeln.