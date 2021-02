Britischer Einzelhandel brach im Jänner ein

Einzelhandel in der Eurozone 1,6 Prozent höher Der Einzelhandel in der EU hat im Jänner 2014 gegenüber dem Vormonat einen deutlichen Aufschwung genommen. In der Union wurde laut Eurostat-Daten vom Mittwoch ein Plus von 0,9 Prozent verzeichnet, in der Eurozone sogar eine Zunahme um 1,6 Prozent. Im Dezember 2013 hatte es noch ein Minus von 1,3 Prozent in der Währungsunion und einen Rückgang von 0,7 Perzent in der EU gegeben.