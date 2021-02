Britischer Finanzminister kündigt Klartext über Staatsverschuldung an

Enorme Ausgaben aufgrund Corona

Der britische Finanzminister Rishi Sunak hat eine klare Aussprache mit der Bevölkerung über die massive Belastung der Staatsfinanzen angekündigt. Diese seien inzwischen "verwundbar", sagte Sunak in einem in der Nacht auf Samstag veröffentlichten Interview der "Financial Times". Ein Anstieg der Zinslast um einen Prozentpunkt erhöhe für den Staat die Kosten der Schuldentilgung um 25 Milliarden Pfund.

Deswegen wolle er "offen mit den Menschen über die öffentlichen Finanzen sprechen" sowie über die Plänen, diese Herausforderung zu meistern. Dies werde er anlässlich der Vorstellung des Haushalts am Mittwoch tun.

Die Regierung in London hat allein in diesem Jahr 280 Milliarden Pfund im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie sowie als Steuerkürzungen ausgegeben. Der neue Haushalt dürfte weitere Maßnahmen vorsehen, da der Lockdown in Großbritannien frühestens im Sommer komplett aufgegeben werden soll. In den vergangenen Tagen sind weltweit die Renditen von Staatsanleihen gestiegen. Anziehende Bond-Renditen bedeuten höhere Finanzierungskosten für Staaten und Unternehmen.