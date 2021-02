Britischer Immobiliensektor legte trotz Corona deutlich zu

EU-Gipfel will stabilen Euro trotz Griechenland Stabiler Euro trotz Finanzchaos in Griechenland: Dafür wollten sich die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Winter-Gipfel in Brüssel einsetzen. Ein Staatsbankrott in Athen droht nach Einschätzung mehrerer "Chefs" nicht. Sie wollten sich auch auf milliardenschwere Hilfen für arme Länder im Kampf gegen den Klimawandel verständigen - als starkes Signal für die UN-Klimakonferenz in Kopenhagen.