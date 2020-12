Britischer Minister: Fristverlängerung der Brexit-Gespräche möglich

Außenamtschef Raab: Aber unwahrscheinlich - "Man soll niemals nie sagen"

Die Brexit-Verhandlungen könnten nach Angaben des britischen Außenministers Dominic Raab auch nach Ablauf der bis Sonntag gesetzten Frist weitergehen. Eine Verlängerung sei unwahrscheinlich, aber wenn man mit der EU verhandle, dürfe man "niemals nie" sagen, erklärte Raab am Donnerstag in der BBC. Auch nach Sonntag könne es noch Gespräche geben. "Es gibt immer noch einen gewissen Spielraum, um weiter zu reden, aber es gibt noch erhebliche Unterschiede."

Am Sonntag müsse Bilanz gezogen und über die Zukunft der Verhandlungen entschieden werden, so Raab. Am Mittwoch hatten der britische Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Frist für die Verhandlungen bis zum "Ende des Wochenendes" vereinbart.