Britischer Onlinehändler will Teile der insolventen Modekette Arcadia

"Exklusive Verhandlungen" mit offenem Ausgang

Der britische Online-Modehändler Boohoo will im Vereinigten Königreich weiter auf Einkaufstour gehen: Das Unternehmen erklärte am Freitag, in "exklusiven Verhandlungen" mit der Modekette Arcadia über den Erwerb der Marken Dorothy Perkins, Wallis und Burton zu sein. Noch sei offen, ob die Gespräche zu Übernahmen führten, zu gegebener Zeit werde es weitere Mitteilungen geben, hieß es kurz und knapp.

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Boohoo die Marke und die Kundenkartei der traditionsreichen Kaufhauskette Debenhams kaufte, die ebenso wie Arcadia im Dezember Insolvenz angemeldet hatte. Vier weitere Marken von Arcadia sollen an den Boohoo-Rivalen Asos gehen - auch hier laufen exklusive Verhandlungen.

Boohoo wurde 2006 gegründet und setzt auf junge Kunden im Alter von 16 bis 30 Jahren. Das Unternehmen bietet vor allem "Fast Fashion", Kollektionen also, die schnell wechseln, und ist spezialisiert auf Eigenmarken. Anders als die traditionsreichen Modehäuser kommen die Online-Modehändler gut durch die Corona-Krise.