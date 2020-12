Britischer Tory-Abgeordneter kritisiert UNICEF für Hilfe in London

Rees-Mogg empfindet Geld für arme Familien als politische Einflussnahme

Der für seine exzentrischen Auftritte bekannte britische Abgeordnete Jacob Rees-Mogg hat das UN-Kinderhilfswerk UNICEF für eine Hilfsaktion in seinem Land heftig kritisiert. Die Organisation hatte mitgeteilt, Geld für Frühstück für arme Familien in London zur Verfügung zu stellen. Rees-Mogg, der in der Regierung von Premier Boris Johnson für die Koordination des Parlamentsbetriebs im Unterhaus zuständig ist, empfindet das als politische Einflussnahme der UNO-Organisation.

"Es ist ein echter Skandal, dass UNICEF sich auf diese Weise in die Politik einmischt, anstelle sich um Menschen in den ärmsten, am stärksten benachteiligten Ländern der Welt zu kümmern, in denen es Hungersnöte und Bürgerkriege gibt", sagte Rees-Mogg am Donnerstag im Parlament in London. Die Organisation wolle mit einem "billigen politischen Trick" punkten. "UNICEF sollte sich schämen."

Am Mittwoch hatte UNICEF mitgeteilt, erstmals in Großbritannien für Kinder aktiv geworden zu sein, die nicht genug zu essen haben. Der Organisation School Food Matters stellte das Hilfswerk 25.000 Pfund (27.800 Euro) zur Verfügung, um in Südlondon Frühstücksboxen für die Weihnachtsferien an Kinder auszugeben. Eine Umfrage hatte kürzlich für Aufsehen gesorgt, wonach 16 Prozent der befragten Eltern in Großbritannien angaben, nicht genug Essen für Kinder auf den Tisch bringen zu können.