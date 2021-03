Britischer Versicherer Prudential verdiente 2020 mehr als erwartet

Versicherer Prudential steigerte Gewinn deutlich Der britische Versicherer Prudential hat dank guter Geschäfte in den USA und Asien im ersten Halbjahr deutlich mehr verdient. Der operative Gewinn kletterte um 17 Prozent auf 1,52 Mrd. Pfund (1,9 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. An der Londoner Börse zogen Prudential-Aktien daraufhin um gut zwei Prozent an.