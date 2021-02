British American Tobacco enttäuscht mit Wachstumsaussichten

British American Tobacco verkauft weniger Zigaretten Der weltweit zweitgrößte Zigarettenhersteller British American Tobacco (BAT) hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres weniger Zigaretten verkauft. Neben der schon länger andauernden Zurückhaltung der Raucher in Europa und Nordamerika sank nun auch die Nachfrage in Schwellenländern wie Brasilien und der Türkei, wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte.