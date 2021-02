Brüssel bietet den USA enge Abstimmung bei Coronahilfen an

EU berät am Donnerstag über USA-Handelsabkommen Das umstrittene transatlantische Handels und Investitionsabkommen (TTIP) zwischen Europa und den USA steht am Donnerstag auf der Tagesordnung der EU-Handelsminister in Brüssel. Wie es am Montag in Ratskreisen hieß, will der zuständige EU-Kommissar Karel De Gucht die Minister über die bisherigen vier Verhandlungsrunden informieren. Die fünfte Runde ist am 19. Mai in Washington geplant.