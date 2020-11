Buch zum Luft-Anhalten: David Bröderbauers Roman "Waltauchen"

Niederösterreicher erzählt von einer verträumten Kindheit, dem schwierigen Erwachsenwerden und der Faszination des Apnoetauchens und beweist dabei langen Atem (Von Wolfgang Huber-Lang/APA)

Der Kultursender Ö1 hat David Bröderbauers Roman "Waltauchen" zum Buch des Monats November erkoren. Das macht neugierig. Tatsächlich zieht einen die Lektüre des Buches schon bald so hinein, wie es den Ich-Erzähler in die Tiefe zieht. Der Mann ist schon als Bub fasziniert vom Luftanhalten, das ihm buchstäblich zu einem Rückzugsort wird, an dem die lästige oder gar bedrohliche Umgebung in die Ferne rückt. "Waltauchen" ist ein in mehrfacher Hinsicht außergewöhnliches Buch.

Wer sich bisher nie vorstellen konnte, welche Faszination vom Apnoetauchen ausgehen kann, vom Tauchen mit einem einzigen Atemzug, der bekommt von dem 1981 in Zwettl geborenen studierten Biologen, der nach einem Besuch der Leondinger Akademie für Literatur im Vorjahr seinen Debütroman "Wolfssteig" vorlegte, lange, einfühlsame, detaillierte Schilderungen der damit verbundenen körperlichen und seelischen Vorgänge. Um den Sauerstoffverbrauch zu minimieren und die atemlose Zeit unter Wasser tatsächlich als "Freitauchen" zu empfinden, braucht es langes Training und umfassende Entspannung. In diesen Passagen ist Bröderbauers Text tatsächlich ganz bei sich.

Eigentlich ist "Waltauchen" aber ein Coming-of-Age-Roman mit einer originellen Rahmenhandlung: Der Protagonist hat eine urologische Ordination aufgesucht, um sich nach einer Nebenhodenentzündung auf seine Zeugungsfähigkeit untersuchen zu lassen. In einem Behandlungsraum soll er dafür sorgen, dass er in angemessener Frist eine Samenspende vorweisen kann. Unter diesen Umständen ist Entspannung jedoch schwer, die Gedanken schweifen ab und tauchen in die eigene Erinnerung: Das Aufwachsen am Land, das Nicht-Für-Voll-Genommen-Werden von Klassenkollegen und Familie, der Konflikt mit dem "Schweigevater", die lebenslange Faszination für Tauchen und Wale, die Beziehung zu einer jungen, unkomplizierten Frau und schließlich die Auseinandersetzung mit verschiedenen Männerrollen - die er auf "Vatermänner" und "Nursöhne" zuspitzt - sind die beherrschenden Themen, die dem jungen Mann dabei in den Sinn kommen.

Das Ganze ist so ruhig und unaufdringlich erzählt, dass man Bröderbauer auch nicht wirklich übel nehmen kann, dass er ausgerechnet bei zwei immer wiederkehrenden Hauptmotiven die Auflösung verweigert: Hat sein Protagonist beim Urologen trotz fehlender Konzentration letztlich Erfolg, können seine Spermien ihre Fitness unter dem Mikroskop beweisen? Und wie ist die lebenslang erträumte Begegnung mit einem Pottwal, die bei einem Griechenlandurlaub tatsächlich zustande kommt, und von der immer wieder in Andeutungen die Rede ist, im Detail verlaufen? Beides bleiben Leerstellen. Zumindest die letztere vermag man nach der Lektüre dieses Buches mit bedeutend mehr Fantasie zu füllen als davor.

(S E R V I C E - David Bröderbauer: "Waltauchen", Milena Verlag, 188 Seiten, 23 Euro)