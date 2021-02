Buckingham-Palast: Prinz Harry und Meghan erklärten finalen Rückzug

Werden nicht mehr zu ihren royalen Pflichten im britischen Königshaus zurückkehren

Prinz Harry und seine Frau Meghan werden nicht mehr zu ihren royalen Pflichten im britischen Königshaus zurückkehren. Das teilte der Buckingham-Palast in London am Freitag nach Gesprächen mit dem Paar mit. Die Beziehungen zur Queen und dem Königshaus galten bereits als belastet, nachdem Harry und Meghan vor gut einem Jahr angekündigt hatten, ihre royalen Pflichten ruhen zu lassen und in die USA zogen, die Heimat der Herzogin. Sie wollten finanziell auf eigenen Beinen stehen.

Als weiterer Grund gilt, dass sie der engen Beobachtung durch die britische Boulevardpresse entkommen wollten. Erst vor wenigen Tagen hatten Harry und Meghan bekanntgegeben, dass sie ihr zweites Kind erwarten.