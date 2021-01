Bücher-Bestsellerliste für Österreich: Das Jahr 2020

Die Top-Ten des abgelaufenen Jahres in den Kategorien Belletristik Hardcover und Taschenbuch, Sachbuch Hardcover sowie eBook Belletristik und eBook Sachbuch

In Zusammenarbeit mit dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) nachfolgend eine Übersicht über die Top-Ten des Jahres 2020 in den Kategorien Belletristik Hardcover und Taschenbuch, Sachbuch Hardcover und Taschenbuch sowie eBook Belletristik und eBook Sachbuch (Ermittlungszeitraum: 1.1. bis 31.12.2020).

Belletristik Hardcover:

Position Autor Titel Verlag Preis 1 Thomas Stipsits "Uhudler-Versch Carl Ueberreuter 17,00 Euro wörung" Verlag 2 Hubert "flüchtig" Zsolnay, Paul 23,70 Euro Achleitner 3 Thomas Stipsits "Kopftuchmafia" Ueberreuter 17,00 Euro 4 Monika Helfer "Die Bagage" Hanser, Carl 19,60 Euro 5 Sebastian "Der Heimweg" Droemer HC 23,70 Euro Fitzek 6 Joachim "Hamster im Kiepenheuer & 24,70 Euro Meyerhoff hinteren Witsch Stromgebiet" 7 Robert "Der letzte Hanser Berlin in 19,60 Euro Seethaler Satz" Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG 8 Donna Leon "Geheime Diogenes 24,70 Euro Quellen" 9 Lisa Eckhart "Omama" Zsolnay, Paul 24,70 Euro 10 Jonas Jonasson "Der Massai, C. Bertelsmann 22,70 Euro der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte"

Belletristik Taschenbuch:

Position Autor Titel Verlag Preis 1 Herbert Dutzler "Letzter Haymon Verlag 15,40 Euro Jodler" 2 Jojo Moyes "Der Klang des Rowohlt TB 16,50 Euro Herzens" 3 Sebastian "Der Insasse" Knaur 12,40 Euro Fitzek Taschenbuch 4 Beate Maxian "Der Tote im Goldmann 10,30 Euro Fiaker" 5 Karsten Dusse "Achtsam Heyne 11,30 Euro morden" 6 Simon Beckett "Die ewigen Rowohlt TB 16,50 Euro Toten" 7 Albert Camus "Die Pest" Rowohlt TB 12,40 Euro 8 Andreas Gruber "Die Goldmann 11,30 Euro Knochennadel" 9 Thomas Raab "Walter muss Kiepenheuer & 11,40 Euro weg" Witsch 10 Hera Lind "Vergib uns Diana 10,30 Euro unsere Schuld"

Sachbuch Hardcover:

Position Autor Titel Verlag Preis 1 Monika Gruber, "Und erlöse uns Piper 20,60 Euro Andreas Hock von den Blöden" 2 Barack Obama "Ein Penguin 43,20 Euro verheißenes Land" 3 Yuval Noah "Eine kurze Pantheon 15,50 Euro Harari Geschichte der Menschheit" 4 Melisa Erkurt "Generation Zsolnay, Paul 20,60 Euro haram" 5 Paul Pizzera "Der Carl Ueberreuter 15,00 Euro hippokratische Verlag, Sachbuch Neid" 6 Mary L. Trump "Zu viel und Heyne 22,70 Euro nie genug" 7 Manuel Rubey "Einmal noch Molden Verlag in 23,00 Euro schlafen, dann Verlagsgruppe ist morgen" Styria GmbH & Co. KG 8 Johannes Huber "Das Gesetz des Edition A 24,00 Euro Ausgleichs" 9 Franz "Als ich die Brandstätter 22,00 Euro Welser-Möst Stille fand" Verlag 10 Georg Markus "Spurensuche" Amalthea Signum 26,00 Euro

Sachbuch Taschenbuch:

Position Autor Titel Verlag Preis 1 John Strelecky "Das Café am DTV 9,20 Euro Rande der Welt" Verlagsgesellsch aft 2 Sucharit "Corona Goldegg Verlag 15,00 Euro Bhakdi, Karina Fehlalarm? Reiss Zahlen, Daten und Hintergründe. Zwischen Panikmache und Wissenschaft: welche Maßnahmen sind im Kampf gegen Virus und COVID-19 sinnvoll? ORIGINAL" 3 John Strelecky "The Big Five DTV 10,20 Euro for Life" Verlagsgesellsch aft 4 John Strelecky "Auszeit im DTV 10,20 Euro Café am Rande Verlagsgesellsch der Welt" aft 5 John Strelecky "Wiedersehen im DTV 10,20 Euro Café am Rande Verlagsgesellsch der Welt" aft 6 Yuval Noah "21 Lektionen C.H.Beck 15,40 Euro Harari für das 21. Jahrhundert" 7 Caroline "Unsichtbare btb 15,50 Euro Criado-Perez Frauen" 8 Hans Rosling, "Factfulness" Ullstein 16,50 Euro Anna Rosling Taschenbuch Rönnlund, Ola Verlag Rosling 9 Viktor E. "... trotzdem Penguin 10,30 Euro Frankl Ja zum Leben sagen" 10 Yuval Noah "Homo Deus" C.H.Beck 15,40 Euro Harari

eBook Belletristik:

Position Autor Titel Verlag Preis 1 Katharina Fuchs "Zwei Handvoll Droemer eBook 9,99 Euro Leben" 2 Lucinda Riley "Die Goldmann 11,99 Euro Sonnenschwester " 3 Sebastian "Der Heimweg" Droemer eBook 14,99 Euro Fitzek 4 Jojo Moyes "Der Klang des Rowohlt 14,99 Euro Herzens" Digitalbuch 5 Herbert Dutzler "Letzter Haymon Verlag 4,99 Euro Jodler" 6 Dani Atkins "Sag ihr, ich Knaur eBook 9,99 Euro war bei den Sternen" 7 Thomas Stipsits "Kopftuchmafia" Carl Ueberreuter 15,99 Euro Verlag 8 Andreas "Der Fahrer" Rowohlt 8,99 Euro Winkelmann Digitalbuch 9 Pierre Martin "Madame le Knaur eBook 9,99 Euro Commissaire und die Frau ohne Gedächtnis" 10 Andreas Gruber "Die Goldmann 9,99 Euro Knochennadel"

eBook Sachbuch:

Position Autor Titel Verlag Preis 1 Haya Molcho "Wien by NENI" Brandstätter 35,00 Euro 2 Sucharit "Corona Goldegg Verlag 9,99 Euro Bhakdi, Karina Fehlalarm? Reiss Zahlen, Daten und Hintergründe. Zwischen Panikmache und Wissenschaft: welche Maßnahmen sind im Kampf gegen Virus und COVID-19 sinnvoll?" 3 Monika Gruber, "Und erlöse uns Piper eBooks 16,99 Euro Andreas Hock von den Blöden" 4 Stefanie Stahl "Das Kind in Kailash / Sphinx 11,99 Euro dir muss Heimat finden" 5 Yuval Noah "Eine kurze DVA 14,99 Euro Harari Geschichte der Menschheit" 6 Heather Morris "Der Tätowierer Piper eBooks 14,99 Euro von Auschwitz" 7 Mary L. Trump "Zu viel und Heyne 17,99 Euro nie genug" 8 Johannes Huber, "Die Anti-Aging Edition A 18,00 Euro Bernd Österle Revolution" 9 Laura Spinney "1918 - Die Hanser 4,99 Euro Welt im Fieber" 10 Michelle Obama "BECOMING" Goldmann 14,99 Euro

Im Auftrag des HVB ermittelt das Marktforschungsinstitut Media Control die einzige offizielle Buchverkaufsliste im gesamten stationären Buchhandel und auf allen Online-Plattformen in Österreich. 600 Verkaufsstellen und knapp 90 Prozent aller Barverkäufe sind damit erfasst.