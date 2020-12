Bücher für Weihnachten: Bildbände zu Wien, Venedig, Niederösterreich

Wojciech Czajas Wiener Weltreise - Gerhard Roths Huldigung der Lagunenstadt Venedig - Erwin Prölls Liebeserklärung an Niederösterreich

2020 kam der weltweite Reiseverkehr fast zum Erliegen. Reiseführer waren das wohl am schlechtesten verkaufte Segment des Buchmarkts. Doch Bildbände nehmen einen mit auf die Reise - oder eröffnen ungewöhnliche Möglichkeiten, seinen persönlichen Horizont trotzdem zu erweitern. Drei letzte Geschenktipps zum Last-Minute-Shopping vor Weihnachten.

Wojciech Czajas Weltreise durch Wien

"Hektopolis" hieß 2018 Wojciech Czajas "Reiseführer in hundert Städte". Im Pandemie-Jahr 2020 hat der Architektur-Journalist und Autor, der bereits mehr als 70 Länder bereist hat, Impressionen aus hundert Städten gesammelt, ohne mit seiner Vespa die Wiener Stadtgrenzen hinter sich zu lassen. Als er im April bei seinen ziellosen Rundfahrten im Lockdown in der Wolfganggasse in Wien-Meidling einer ungewöhnlichen Hausfassade ansichtig wurde, "ein bisschen Bauhaus, ein bisschen Moderne, ein bisschen International Style", bremste er sich ein. Und bald darauf war eine Idee geboren. "Almost Tel Aviv" ist nun das Foto betitelt, das Eingang in ein "optisches Lesebuch" gefunden hat. Es versammelt Smartphone-Fotos von hundert Wiener Plätzen, die einen frappant an andere Städte erinnern: Jesolo am Schwedenplatz, Havanna am Praterstern, Alpbach in der Lobau und Konstantinopel im Böhmischen Prater. "Almost. 100 Städte in Wien" ist ein wunderbar witziges Rätselraten geworden, dessen erste Auflage rasch vergriffen war. Für die zweite Auflage würde man sich ein wenig mehr Hintergrund-Infos zu den abgebildeten Gebäuden wünschen und eine andere Art der Bindung (oder/und des Formats), die einem mehr Muße zum Blättern lässt, ohne dass es unwillkürlich zum Zu- oder Überblättern führt. Das Buch sei in diesem Jahr "mein Ausdruck von Fernweh und Sehnsucht nach der Fremde", schreibt Czaja. "Und es ist die überraschende empirische Erkenntnis, dass dieser Hunger manchmal in einem Radius von zehn Kilometern gestillt werden kann."

(Wojciech Czaja: "Almost. 100 Städte in Wien", Mit einem Vorwort von Peter Stuiber, Edition Korrespondenzen, 232 Seiten, 100 Farbabbildungen, 20 Euro, ISBN 978-3-902951-56-4)

****

Gerhard Roths Huldigung der Lagunenstadt Venedig

15 Reisen nach Venedig hat der Schriftsteller Gerhard Roth bisher unternommen. Mit "Die Irrfahrt des Michael Aldrian" hat er 2017 eine Venedig-Roman-Trilogie begonnen, die er 2019 mit "Die Hölle ist leer - die Teufel sind alle hier" fortgesetzt hat und die im Februar mit "Es gibt keinen böseren Engel als die Liebe" abgeschlossen werden soll. Schon seit Jugendtagen ist er diesem Ort verbunden, Notizblock und Kamera sind bei seinen ganz persönlichen Streifzügen durch die magische Lagunenstadt stets mit im Gepäck. "Venedig ist eine steinerne Bibliothek, in der nachzulesen ist, wozu der Mensch fähig ist", meint er. Sein Bildband "Venedig. Ein Spiegelbild der Menschheit" fängt seine Faszination für diese Stadt ein, zeigt geheime, vergessene Orte abseits der Touristenströme und ergänzt die Fotos mit bisher unveröffentlichten Texten und Miniaturen aus seinen Tagebüchern

(Gerhard Roth: "Venedig. Ein Spiegelbild der Menschheit", Brandstätter Verlag, 400 Seiten, 50 Euro, ISBN 978-3-7106-0450-8)

****

Erwin Prölls Liebeserklärung an Niederösterreich

Ein Vierteljahrhundert lang, von 1992 bis 2017, war er als Landeshauptmann quasi die oberste Instanz von Niederösterreich. Kein erster Diener des Staates, sondern ein Landesvater alten Zuschnitts. Was lag also näher, als Erwin Pröll für ein Buch über Niederösterreich zu gewinnen? "Mit jeder Faser meines Herzens fühle ich mich mit unserem Land verbunden. Seiner langen, harten Geschichte, dem reichen Brauchtum, der Lebensart, dem Klang der Dialekte", schreibt er im Vorwort seiner "Liebeserklärung". Die Journalistin Marlene Groihofer ("Gelebt, erlebt, überlebt") hat Prölls vielfältige Erinnerungen, Anekdoten und Hinweise zu Papier gebracht, die Fotografin Barbara Wirl hat versucht, das einzufangen, was Pröll so besonders am Herzen liegt: die Vielfalt der Landschaft zwischen Waldviertel und Wachau, Mostviertel und Weinviertel, March-Auen und Alpen, sowie das reiche Kulturerbe dieses geschichtsträchtigen Bodens. Es sind Kunst- und Naturschätze, die in der Nähe liegen, aber nicht für selbstverständlich genommen werden sollten, wie Pröll meint. Und natürlich lässt der Ex-Politiker dabei auch die Entwicklung eines Landes Revue passieren, die er über eine Generation lang mitgeprägt hat.

(Erwin Pröll: "Mein Niederösterreich. Eine Liebeserklärung", Ueberreuter Verlag, 240 Seiten, 28 Euro, ISBN 978-3-8000-7749-6)