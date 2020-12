Bücher für Weihnachten: Biografisches und Autobiografisches

Bert Rebhandl setzt Jean-Luc Godard ein Denkmal - Alex Ross erklärt das 20. Jahrhundert aus Richard Wagner heraus - Alois Brandstetter erzählt von seiner Lebensreise

Zum Ende des Jahres hin bietet sich der eine oder andere Rückblick an. Zwei Biografien und eine Autobiografie beleuchten das 20. Jahrhundert aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Im Zentrum stehen ein französisch-schweizerischer Avantgarde-Filmkünstler, ein deutscher Musiktitan und ein österreichischer Schriftsteller. Drei schwergewichtige Weihnachtsgeschenk-Tipps.

****

Bert Rebhandl setzt Godard ein Denkmal: "Jean-Luc Godard. Der permanente Revolutionär"

Am 3. Dezember feierte Jean-Luc Godard 90. Geburtstag - ein biblisches Alter für einen Kinomethusalem, der seit sechs Jahrzehnten in der einen oder anderen Form den Gang des Kinos mitbestimmt oder doch zumindest mitbegleitet. Der österreichische Wahlberliner und "Standard"-Autor Bert Rebhandl hat nun die fehlende deutschsprachige Gesamtschau zum Oeuvre des Leinwanderemiten vom Genfer See vorgelegt - eine kompakte Darstellung, die gerade bei Godard alles andere als einfach ist.

Der Autor nimmt dabei die verschiedenen Metamorphosen des Filmemachers vom Popstar des Genres bis hin zum einsamen Avantgardekünstler in den Fokus. Als Filmkritiker der "Cahiers du Cinema" bald einer der frühen Proponenten der Nouvelle vague mit Erfolgen wie "Außer Atem", bog Godard nach "Weekend" jedoch vom Weg in Richtung Massentauglichkeit ab und wählte den steinigen des Revolutionskinos. Collagen, abstrakte Essays über das Kino und eine Entkopplung von Bild, Ton und Sinn sind dessen Befeuerung. Ein Leben als cineastisches Gesamtkunstwerk, bei dem Rebhandl stets das Oeuvre als Leitplanke nimmt. Nicht jeder Widerspruch in diesem Leben der Paradoxien lässt sich lösen. Muss man ja aber auch nicht.

(Bert Rebhandl: "Jean-Luc Godard. Der permanente Revolutionär", Zsolnay Verlag, 288 Seiten, 25,70 Euro, ISBN 978-3-552-07209-1)

****

Alex Ross erklärt aus Wagner das Sein: "Die Welt nach Wagner"

Es geht nicht um Richard Wagner. Oder eigentlich nur um ihn: Alex Ross, renommierter Musikkritiker des "New Yorker", hat mit dem monumentalen Ziegel "Die Welt nach Wagner" eine Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts geschrieben, als deren Antrieb der deutsche Komponist herangezogen wird. Ross lässt die Musik dabei vollends beiseite und widmet sich dem Einfluss des Wagner-Oeuvres auf das, was die Welt aus sich nach seinem Tod 1883 gemacht hat. "Seine Wirkung auf andere Kunstformen war beispiellos und ist seither nicht wieder erreicht worden, auch nicht im Bereich der populären Kunst." Der Ansatz, den Ross hierbei wählt, ist äußerst erfrischend. Selbstredend kommt auch bei ihm der althergebrachte Blickwinkel zu Wort, der auf Hitlers Begeisterung für die Wagner'sche Welt abzielt und deshalb die Musik als Soundtrack des Holocausts liest. Das Interessante an Wagner, das arbeitet Ross heraus, ist jedoch, dass er nur bedingt festzumachen, sondern ein nach vielen Seiten offen deutbares Phänomen ist, das in Malerei, Literatur, Film und Comic ebenso seine Wirkung tat wie in Psychologie und Politik.

Auf über 900 Seiten legt Ross, der 2009 mit "The Rest is Noise" die Entwicklung der Musik im 20. Jahrhunderts breitenwirksam nachgezeichnet hat, die bahnbrechende Neuerung im Hinblick auf die Liebes- und Sexualmoral dar, die aus den vor Sinnlichkeit triefenden und gegen die Konventionen verstoßenden Werken Wagners entsprang - homosexuelle Anspielungen und Subtexte inklusive. Brünnhilde wird als Ikone für Frauenrechtlerinnen entschlüsselt, "Das Rheingold" als Abgesang auf die kapitalistische Welt der Nibelungen und Götter gelesen und gezeigt, dass auch Lenin das kommunistische Gedenken an gefallene Genossen mit den Klängen von Siegfrieds Trauermarsch untermalte. Auf der anderen Seite zieht Ross Parallelen zwischen Thomas Manns monumentalem Familienpanorama "Buddenbrooks" und dem "Ring". Am Ende steht ein breites Panorama des 20. Jahrhunderts, das trotz umfangreichen Anhangs weniger Nachschlagewerk als Tour de Force ist. Und das passt ja wunderbar zu den Werken des Meisters.

(Alex Ross: "Die Welt nach Wagner", Rowohlt Verlag, 912 Seiten, 41,20 Euro, ISBN 978-3498001858)

****

Alois Brandstetter erzählt von seinem Werdegang: "Lebensreise"

Zuletzt hatte er ein "Lebenszeichen" gegeben, nun erzählt der 82-jährige oberösterreichische Autor von seiner "Lebensreise", die als siebentes Kind eines Müllers und Bauern begann. Dabei verbindet er eine "Wallfahrt" nach Castiglione, zu seinem Namenspatron Aloysius von Gonzaga, mit "Erinnerungen an frühere Italien- und Romfahrten (eine als Gymnasiast mit dem Fahrrad), mit Anmerkungen auch zu meiner literarischen (und religiös-kirchlichen) Sozialisation" und bittet, "mir einige Freiheiten herausnehmen zu dürfen, auch Seitenwege zu nehmen". Solcherart verbinden sich Szenen und Bilder einer Kindheit und Jugend in der oberösterreichischen Provinz mit allerhand Abschweifungen, die manches über den begeisterten und gebildeten Leser und vieles über den sanft tadelnden Gesellschaftskritiker Alois Brandstetter verraten, der sich als "seltsamer Heiliger" gegen den Ruf, ein Unbeirrbarer, Sturer, ja Humorloser zu sein, zu verteidigen sucht.

Am Ende landet Brandstetter in der Gegenwart, im China-Restaurant in Klagenfurt und bei Corona. Auf den letzten Seiten des Buches, geschrieben zwischen Februar und April dieses Jahres, erlebt und beschreibt er ungläubig das Herannahen der Pandemie und die damit verbundenen Phänomene. Abstandhalten ersetzt Leutseligkeit. Die Menschen sind nicht mehr umgänglich, dafür sind Maßnahmen, die uns zuvor nie in den Sinn kamen, plötzlich unumgänglich. Die Pandemie habe, jetzt, wo sich seine "Lebensreise" dem Ziel nähere, "vielleicht ihren Höhepunkt erreicht oder überschritten", hofft er. Falls er diesen Wunsch mit einem Stoßgebet zum Heiligen Aloysius verbunden haben sollte, muss man leider konstatieren: Erhört wurde er nicht.

(Alois Brandstetter: "Lebensreise", Residenz Verlag, 396 Seiten, 26 Euro, ISBN: 978-3-7017-1735-4)