Bücher für Weihnachten: Historisches und Kulturhistorisches

Christopher Clark über "Geschichte und Zeitlichkeit von Nebukadnezar bis Donald Trump" - Ein Prachtband über die "Welt der Renaissance" - Agnes Heller über das "Ende der Geschichte"

Historische Literatur ist eines der beliebtesten Sachbuch-Genres. Abseits der populärwissenschaftlichen Bestseller und reich illustrierten Bände zum Durchblättern und Anschauen im Folgenden drei Tipps für ungewöhnliche Bücher zum Lesen und Mitdenken: Geschichtsbücher, die sich auch als Geschenkbücher eignen.

****

Christopher Clark über Zeit und Macht von der Antike bis heute

Der in Cambridge lehrende australische Historiker Christopher Clark hat sich mit "Die Schlafwandler", seinem Buch über Europas Weg in den Ersten Weltkrieg, als Bestsellerautor und als "begehrter Mann fürs Kluge" etabliert. Der Rezeption seines Buches, in dem er nach Ansicht von Kritikern Deutschland zu sehr von Kriegsschuld freigesprochen hat, ist einer der 13 Essays gewidmet, die nun unter dem Titel "Gefangene der Zeit. Geschichte und Zeitlichkeit von Nebukadnezar bis Donald Trump" auf Deutsch erschienen sind. "Es ging nicht darum, eine Theorie der Macht zu präsentieren, sondern darüber zu reflektieren, wie sich dieses rätselhafte Ding in einer Vielzahl historischer Kontexte äußert und wie ihre Präsenz historische Darstellungen prägt", schreibt er. Es geht um das Judentum und um Kaiser Wilhelm II., um Bismarck und das Dritte Reich - und immer fließen zahlreiche Gedanken über die Gegenwart mit ein.

Seine Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele 2014 geriet zum flammenden Plädoyer für die Europäische Union. Clark lehrt uns, die Beschäftigung mit der Geschichte für die Gegenwart zu nutzen. Seinem neuen Buch stellt er jedoch ein Vorwort mit dem Titel "Wie aus Gegenwart Geschichte wird" voran. Darin erzählt er, wie er den ersten Lockdown verbracht hat - u.a. mit der Analyse von "früheren Begegnungen mit epidemischen Krankheiten". Dabei sei auffällig, dass man trotz unvergleichlich größerer wissenschaftlicher Erkenntnis weiterhin "tendenziell auf Methoden zurückgriffe, die bereits mittelalterliche und frühneuzeitliche Städte anwandten". Einzigartig sei dagegen die Geschwindigkeit von Ausbreitung und Reaktion sowie das Ausmaß des wirtschaftlichen Stillstandes, das "rasche Einfrieren der realen Wirtschaft per Regierungsdekret". Für Geschichte fühlt sich Clark zuständig, die Gegenwart weiß er zu interpretieren - vor der Zukunft dagegen kapituliert er notgedrungen: "Ob eine teilweise eingefrorene Weltwirtschaft wieder aufgetaut und wieder angekurbelt werden kann, wird sich erst zeigen. An diesem Punkt stand die Menschheit noch nie."

(Christopher Clark: "Gefangene der Zeit. Geschichte und Zeitlichkeit von Nebukadnezar bis Donald Trump", Aus dem Englischen von Norbert Juraschitz, DVA, 336 Seiten, 26,80 Euro, ISBN: 978-3-421-04831-8)

****

Tobias Roth über die faszinierende Welt der italienischen Renaissance

"Die italienische Renaissance steht am Beginn des modernen Europa. Neue Haltungen zur Welt und zum Menschen entstehen, die bis heute wirken", schreibt der deutschen Lyriker und Renaissance-Experte Tobias Roth im Vorwort seiner "Welt der Renaissance". Der reichen, faszinierenden Gedankenwelt und dem blühenden Kunstleben dieser Zeit lässt sich nur durch ein außergewöhnliches Buch adäquat begegnen. Roth ist dieses Kunststück gelungen. Es ist kein Prachtband, der einen mit einer Fülle von Abbildungen einmaliger Kunstwerke erschlägt, sondern ein grafisch liebevoll gestaltetes "Großlesebuch" mit Texten von 68 Autorinnen und Autoren, die fast alle im 15. Jahrhundert geboren wurden. "Der Reichtum der Literaturen, die die europäische Renaissance uns hinterlassen hat, ist unermesslich, zum Glück. Hier soll zum italienischen Schatzhaus dieser Zeit weiter als bisher geschehen die Tür aufgestoßen werden."

Dieses Schatzhaus birgt vor allem Texte - einleitende von Roth sowie ins Deutsche übertragene Originale: Sie beginnen bei Petrarcas Liebesgedichten, führen über Fabeln Leonardo da Vincis und obszöne Briefe Machiavellis bis zu Dichterinnen wie Veronica Gambara und Vittoria Colonna. Benvenuto Cellini, der Schöpfer der "Saliera", kommt ebenso zu Wort wie Raffael. Baldassarre Bonaiuti beschreibt die Auswirkungen der schweren Pestwelle von 1348. Amerigo Vespucci schreibt einen Brief über "Die neue Welt", Ludovico Carbone reißt zwischendurch ein paar Witze. Und so entsteht eine vielschichtige Welt, die sich einerseits an den Idealen der Antike orientierte, andererseits den Aufbruch in eine Neue Zeit wagte. Dass dabei Literatur und Bücher eine entscheidende Rolle spielten, diesen Beweis führt Roth ebenso überzeugend wie elegant.

(Tobias Roth: "Welt der Renaissance", Galiani Berlin, 640 Seiten, 89 Euro, ISBN: 978-3-86971-205-5)

****

Agnes Heller über Europas Geschichte aus der Sicht von Philosophie und Tragödie

Die ungarische Philosophin und Soziologin Agnes Heller starb im Juli 2019 im Alter von 90 Jahren. Die Schülerin des marxistischen Philosophen Georg Lukacs emigrierte 1977 nach Repressionen des damaligen kommunistischen Regimes nach Australien, später in die USA. Nach der demokratischen Wende 1989 kehrte sie nach Ungarn zurück, wurde zu einer streitbaren Stimme eines modernen Liberalismus und eine entschiedene Gegnerin des autoritären Kurses von Viktor Orban. Die kleine Wiener Edition Konturen hat in den vergangenen Jahren viele ihrer Werke herausgebracht und nun auch ihren letzten großen Essay veröffentlicht, an dem sie bis zuletzt arbeitete. Ausgehend vom Werk Hegels beschäftigt sie sich darin mit dem Verhältnis von Geschichte, Philosophie und Tragödie.

In einem großen geschichtsphilosophischen Bogen gelangt Agnes Heller von der Antike bis in die Gegenwart. Dabei geht es um Politik und um Theater. "Aristoteles setzte voraus, dass fast alle guten Tragödiendichter das Endergebnis ihrer Geschichte kennen, bevor sie zu schreiben beginnen", erinnert sie. Hegel und Husserl, Sartre und Brecht, Marx und Nietzsche - mit allen ist Agnes Heller auf Du und Du. Und am Ende dieses beeindruckenden intellektuellen Parforceritts durch die abendländische Kultur langt sie beim "Ende der Geschichte" an. Die Moderne hat sich durchgesetzt, ist global und universell. Aber sie gründet sich auf einer Freiheit, die stets neu erkämpft werden muss. Und so hat Heller, Monate ehe ein simples Virus unsere Freiheiten urplötzlich in ungeahntem Maß eingeschränkte, uns einen bedenkenswerten Schlusssatz ins Stammbuch geschrieben: "Die schwierigsten Aufgaben liegen noch vor uns."

(Agnes Heller: "Vom Ende der Geschichte. Die parallele Geschichte von Tragödie und Philosophie", Edition Konturen, 176 Seiten, 19,80 Euro, ISBN 978-3-902968-54-8)