Bücher für Weihnachten - Lesetipps zu außenpolitischen Themen

Porträt des kommenden US-Präsidenten Biden sowie Lesenswertes zu Themen wie EU, Ungarn, Weißrussland, Demokratie, Flüchtlinge, Geschichte, autoritäre Reaktionäre und prägende Liberale

In den Wochen und Monaten vor Weihnachten sind eine Reihe von Büchern mit außenpolitischen Themen erschienen. In Folge - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - als Geschenktipps für die letzten Tage vor dem Heiligen Abend eine Auflistung einiger dieser Publikationen:

JOE BIDEN - EIN PORTRÄT: Schön langsam dämmert es auch dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump. Ob er will oder nicht, er wird das Weiße Haus für den Sieger der US-Präsidentschaftswahl räumen müssen. Mit dem Journalisten Evan Osnos stellt ein langjähriger Weggefährte in dem im Suhrkamp-Verlag erschienenen Buch "Joe Biden - Ein Porträt" den designierten Präsidenten vor. Er hat den Demokraten bei seiner politischen Karriere begleitet und für diesen Band auch mit Angehörigen, Freunden und Kollegen gesprochen. Etwa mit Trumps Vorgänger Barack Obama (59), dessen "Vize" Biden von 2009 bis 2017 war. Osnos weiß auch um die dramatischen Schicksalsschläge und prägenden Wendungen des mittlerweile 78-jährigen Bescheid, in dessen Werdegang sich die Veränderungen der politischen Kultur in den USA spiegeln. Vielleicht, so der Sukkus, versetzt gerade dies Biden in die Lage, eine zerrissene Nation wieder zu vereinen.

(S E R V I C E - Evan Osnos: Joe Biden - Ein Porträt. Aus dem Englischen von Ulrike Bischoff und Stephan Gebauer. Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 264 Seiten; 19,50 Euro. ISBN 978-3-518-42999-0)

DER TIEFE GRABEN - "Demokraten und Republikaner stehen sich unversöhnlich wie nie zuvor gegenüber", heißt es im Klappentext von Ezra Kleins Buch "Der tiefe Graben - Die Geschichte der Gespaltenen Staaten von Amerika". Die zerrissene Nation ist auch der Ausgangspunkt für die Überlegungen des eher im linksliberalen Spektrum angesiedelten Journalisten, Kolumnisten und Politbloggers. Er analysiert, wie sozialer Wandel oder demografische Veränderungen wirtschaftliche und soziale Ängste schüren und in Teilen der Gesellschaft das Gefühl einer Bedrohung auslösen. Er versucht, über soziologische Strukturen und mediale Einflüsse zu erklären, wie die extreme gesellschaftliche Spaltung in den USA zustande kommen konnte. In politischen Fragen sei oft nicht der Glaube an die eigenen Kandidaten wichtig, sondern die "negativen Gefühle gegenüber der Partei, die man ablehnt". Doch warnt der Autor davor, die Vergangenheit der USA zu glorifizieren. Auch früher sei die amerikanischen Demokratie oft weniger perfekt und liberal gewesen, als es die heutige Gesellschaft oft glauben mag.

(S E R V I C E - Ezra Klein: Der tiefe Graben. Die Geschichte der gespaltenen Staaten von Amerika. Aus dem amerikanischen Englisch von Katrin Harlaß. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2020. 384 Seiten; 25,70 Euro. ISBN 978-3-455-01002-2)

LASST UNS UM EUROPA KÄMPFEN - Einen Do-It-Yourself-Rettungsplan für die EU hat die frühere Schauspielerin und jetzige Europa-Aktivistin, Nini Tsiklauri, in ihrem Buch "Lasst uns um Europa kämpfen" vorgelegt. Für die Autorin, die als Kind aus Georgien nach Deutschland geflüchtet ist und bei der Europawahl 2019 für die NEOS kandidierte, muss die EU den Bürgern besser vermittelt werden. "Wenn die EU beziehungsweise die Nationalstaaten es nicht schaffen, muss die Europäische Bevölkerung die Aufgabe selbst in die Hand nehmen, den Europäischen Gedanken und das Gemeinschaftsgefühl wieder aufleben zu lassen", sagt Tsiklauri. Sie will mit ihrem Buch, dem darin enthaltenen Spirit und den darin vorgeschlagenen zivilgesellschaftlichen Initiativen den Zusammenhalt der EU-Mitgliedsstaaten stärken und so die Weiterentwicklung der EU ermöglichen.

(S E R V IC E - Nini Tsiklauri: Lasst uns um Europa kämpfen. Mit Mut und Liebe für eine starke EU; Verlag edition a, Wien 2020. 208 Seiten; 20,00 Euro. ISBN: 978-3-99001-434-9)

EUROPAS WEG - "Von der Utopie zur Zukunft der EU" lautet der Untertitel diese sachlich-informativen Buches, mit dem sein Inhalt schon rundum beschrieben ist. Der Historiker Michael Gehler ist einer der profundesten Kenner des europäischen Integrationsprozesses. So stellt er die Entstehung, den Aufbau und die Funktionen der europäischen Institutionen sowie die Entwicklung von der Montanunion über die EWG (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft) und EG (Europäische Gemeinschaft) bis zur Europäischen Union allgemein verständlich und ebenso detailliert wie übersichtlich dar, wirft aber auch einen Blick auf die Herausforderungen in der von Corona und Klimawandel gezeichneten Gegenwart und Zukunft.

(S E R V I C E - Michael Gehler: Europas Weg. Von der Utopie zur Zukunft der EU. Studienverlag; Innsbruck, Wien 2020. 376 Seiten; 24,90 Euro. ISBN 978-3-7065-6060-3)

GROSSE ERWARTUNGEN - Der niederländische Journalist und Sachbuchautor Geert Mak hat sich schon einmal quer durch Europa aufgemacht. In dem auf Deutsch 2005 erschienenen Buch "In Europa, eine Reise durch das 20. Jahrhundert" machte er eine Bestandsaufnahme des alten Kontinents am Ende des katastrophenreichen abgelaufenen Jahrhunderts, samt all der Euphorie zu Beginn des neuen Millenniums. Doch war diese Zuversicht verfrüht? 20 bzw. eigentlich 19 Jahre nach der Jahrtausendwende ist "unser Kontinent zum Zerreißen gespannt", wie der 74-jährige bei seiner aktuellen Suche "auf den Spuren des europäischen Traums" konstatieren muss. Wurde 2000 noch davon geträumt, Frieden, Freiheit und Wohlstand in Europa zu etablieren, haben sich längst neue Probleme, Sorgen, Ängste und Polemiken verbreitet. Maak besuchte das "störrische Katalonien" ebenso wie die überlastete Flüchtlingsinsel Lampedusa, die mittlerweile oft muslimisch geprägten Vororte Kopenhagens oder die von (auch russischen) Nationalismen befeuerte krisen- und kriegsgebeutelte Ukraine. Anhand intensiver Gespräche mit ganz normalem Bürgerinnen und Bürgern aus vielen Winkel des Kontinents verquickt er die großen Linien der politischen Entwicklungen des vergangenen Jahrzehnts zu einem umfassenden und dispersen Porträt unserer aktuellen europäischen Lebenswelt.

(S E R V I C E - Geert Mak: Große Erwartungen. Auf den Spuren des europäischen Traums. Aus dem Niederländischen von Andreas Ecke. Siedler Verlag, München 2020. 639 Seiten; 39,10 Euro. ISBN 978-3-8275-0137-0)

DIE UNGARN - Seit Viktor Orban 2010 das zweite Mal die Macht in Ungarn übernahm, ist seine Politik europaweit immer wieder in aller Munde - zuletzt durch das Veto gegen das EU-Budgetpaket. Es ist daher nur logisch, dass der ausgewiesene Ungarn-Experte Paul Lendvai seinen erstmals zur Jahrtausendwende erschienenen historischen Abriss "Die Ungarn. Eine tausendjährige Geschichte" jüngst durch eine Schilderung der politischen Entwicklungen der vergangenen zwanzig Jahre, und insbesondere von zehn Jahren Orban-Regime ergänzt hat. "Wie konnte Ungarn (...) zu einem erschreckenden Beispiel der neuen Bedrohungen freiheitlicher Demokratie in Europa werden?" Diese Frage sollen die beiden neu überarbeiteten bzw. ergänzten Schlusskapitel des Bandes beantworten. Erneut erweist sich Lendvai als präziser und kenntnisreicher Analyst, der versucht, Orbans Erfolg insbesondere auch aus den vorhergehenden Scheitern der sozialliberalen Regierung (2002-2010) zu erklären. Dass die Ereignisse ein noch so sorgfältig aktualisiertes Buch jederzeit überrollen können, zeigt indes eine Anmerkung über Orbans jüngst über einen Sexskandal gestolperten langjährigen Weggefährten Jozsef Szajer, der als "einflussreiches Mitglied des Europaparlaments und Hauptautor der neuen Verfassung" geschildert wird. Wohl auch der sich ständig überschlagenden Ereignisse wegen bereitet Lendvai übrigens derzeit auch eine Aktualisierung seines Buches "Orbans Ungarn" (2016) vor, die allerdings erst nach Weihnachten erscheinen soll.

(S E R V I C E - Paul Lendvai: Die Ungarn. Eine tausendjährige Geschichte. Erweiterte und aktualisierte Neuauflage. Ecowin 2020, Wien 2020. 592 Seiten; 28,00 Euro. ISBN 978-3-7110-0266-2)

BELARUS! DAS WEIBLICHE GESICHT - Weißrussland erlebt eine Revolution. Und die Protestwelle trägt ein weibliches Gesicht. Frauen bestimmen den Aufstand, stehen in der ersten Reihe, sind oft übriggeblieben, weil ihre Männer festgenommen wurden. Die Ereignisse aus weiblicher Sicht geschrieben von ausschließlich Frauen sind in dem Buch "Belarus! Das weibliche Gesicht" geschildert. Enthalten sind Analysen, Gedichte, eine Chronologie und Dokumente. Die österreichische Slawistin und freie Journalistin Simone Brunner etwa widmete ihren Beitrag den Cyber-Partisanen, die sich gegen Langzeitherrscher Alexander Lukaschenko stellen. Die "aitischniki", wie sie auch genannt werden, schulen Überläufer aus dem Staatsapparat um, organisieren Spendenaktionen oder entwickeln Programme für die Oppositionsbewegung.

(S E R V I C E - Andreas Rostek, Nina Weller, Thomas Weiler, Tina Wünschmann (HG): BELARUS! Das weibliche Gesicht. Eine Flugschrift. edition.fotoTAPETA, Berlin 2020, 272 Seiten; 15,50 Euro. ISBN: 978-3-940524-99-7)

DIE KRAFT DER DEMOKRATIE - Roger de Weck, Schweizer Publizist und früherer Chefredakteur der linksliberalen deutschen Wochenzeitung "Die Zeit" sowie Chef des Schweizer Radio und Fernsehens (SRG), macht sich Sorge um die Demokratie in Europa und auf der Welt. Er sieht sie durch "autoritäre Reaktionäre" bedroht. Der 67-Jährige zählt dazu neben exponierten Vertretern wie US-Präsidenten Donald Trump oder Ungarns illiberalen Ministerpräsidenten Viktor Orban (in etwas milderer Form) auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dazu. Dieser bewirtschafte nunmehr seit Jahren die Themen der rechtspopulistischen FPÖ und verankere diese in der österreichischen Seele. Kurz habe vor einigen Jahren die Grundstimmung in Österreich analysiert, um sie seither zu seinem Gunsten zu bedienen, meint De Weck: "Unmut über Flüchtlinge, System-Verdrossenheit, Ärger 'über die, da oben'", seien dabei die plakativen Schlagworte. Wie der US-Präsident habe er es trotz seiner bedeutenden Rolle "im System" verstanden, sich als "Anti-Establishment" zu präsentieren. "Das Kurz-System verkörpert das etablierte System, das systematisch so tut, als bekämpfe es das System. Die neuen Dialektiker sind rechts." De Weck hält eine Modernisierung der liberalen Demokratie für notwendig, um sie zukunftsfähig zu machen. Sowohl Populisten als auch Big Data höhlten letztendlich die liberale Ordnung aus. Dem müsse begegnet und unter anderem dem Umweltgedanken weit mehr Mitspracherecht eingeräumt werden, als es bisher geschieht.

(S E R V I C E - Roger de Weck: Die Kraft der Demokratie. Eine Antwort auf die autoritären Reaktionäre. Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 326 Seiten; 24.70 Euro. ISBN 978-3-518-42931-0)

FLUCHT - Ob sie nun aus Ostpreußen, dem Sudetenland, den "altösterreichischen" Gebieten in Böhmen und Mähren, Ungarn, oder von Bosnien-Herzegowina, Afghanistan, Syrien, Indien oder Afrika kamen und kommen: Flüchtlinge sind seit ewigen Zeiten (unfreiwillige) Akteure der Weltgeschichte und -politik. Der Historiker Andreas Kossert zeichnet ein ebenso fundiertes wie berührendes Panorama eines jahrhundertealten, aber eben auch brisant aktuellen Menschheitsdramas. Er durchleuchtet anhand von Einzelschicksalen die Anatomie der existenziellen Erfahrungen, die mit Flucht (vor Krieg oder Perspektivelosigkeit) und Vertreibung einhergehen: Die Entwurzelung und den Verlust von Familie und Heimat, aber auch die Ängste der Menschen im Zielland, ihrerseits entwurzelt und entfremdet zu werden. Wodurch Flüchtlinge oft mit Skepsis Argwohn oder Hass konfrontiert sind. Ein wissenschaftlich abgestütztes Buch, das sich mit viel Substanz und Herz, aber ohne jegliche Polemik eines vielfältigen und umstrittenen Thema annimmt.

(S E R V I C E: Andreas Kossert: Flucht. Eine Menschheitsgeschichte. Siedler Verlag, München 2020. 432 Seiten; 25,70 Euro. ISBN 978-3-8275-0091-59)

DER WERT DER GESCHICHTE: Kann man aus der Geschichte lernen? Es gibt gar keine andere Möglichkeit, meint der Historiker Magnus Brechtken. Denn die Geschichte ist in allen Gesellschaftsaspekten die Basis der Gegenwart und diese kann nur durch die Errungenschaften der Vergangenheit verstanden werden. Daher öffnet der Blick auf die Geschichte auch die Erkenntnis, dass viele Freiheiten und Möglich- oder Wertigkeiten, die wir heute haben, keine Selbstverständlichkeit seind und auch nicht aufs Spiel gesetzt werden dürfen. In einer packend erzählten Tour d'histoire, die mitunter für das österreichische Lesepublikum in Sachen historischer Fakten freilich vielleicht etwas zu deutschlandlastig ist, demonstriert er an Beispielen wie Frauenrechten, Demokratieverständnis oder Autoritätsdenken, wie hart etwa die Werte von Freiheit, Selbstbestimmung und Teilhabe erkämpft wurden und wie sehr sie das Leben der Menschen verbessert haben - und warum wir sie uns durch Nationalisten und Populisten von rechts wie links nicht zerstören lassen sollten...

(S E R V I C E - Magnus Brechtken: Der Wert der Geschichte. Zehn Lektionen für die Gegenwart. Siedler Verlag, München 2020. 304 Seiten; 20,60 Euro. ISBN: 978-3-8275-0130-1)

DER RUF DER HORDE - An sich ist Mario Vargas Llosas "intellektuelle Autobiografie" - so der etwas selbstverliebte Untertitel - auf Deutsch bereits im Vorjahr erscheinen, doch knapp vor Weihnachten gab der Suhrkamp-Verlag eine Taschenbuchversion heraus. Das Thema ist zweifellos weiterhin aktuell. Mit dem Titel "Ruf der Horde" bezieht sich der Literaturnobelpreisträger von 2010 auf den österreichisch-britischen Philosophen Karl Popper und spielt damit auf "den weltweit grassierenden, primitiven Populismus" an. Der ehemalige Linke und Bewunderer der kubanischen Revolution verteidigt in dem Buch die Traditionen des Liberalismus, die ihn später geprägt haben - als politischen Schriftsteller wie als schreibenden Politiker. Der 84-jährige gebürtige Peruaner, der auch die spanische Staatsbürgerschaft besitzt, nimmt sich seine Heroen des historischen Liberalismus zur Brust: Neben Popper auch Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich Hayek, Raymond Aron, Isaiah Berlin und Jean-François Revel. Eine anregende Lektüre für lange Winterabende...

(S E R V I C E - Mario Vargas Llosa: Der Ruf der Horde - Eine intellektuelle Autobiografie. Aus dem Spanischen von Thomas Brovot. Taschenbuch Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 314 Seiten; 12,40 Euro. ISBN: 978-3-518-47109-8)