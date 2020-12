Bücher für Weihnachten - Neue Romane aus Österreich

Brita Steinwendtner: "Gesicht im blinden Spiegel" - Manfred Rumpl: "Schwarzer Jasmin" - Richard Schuberth: "Bus nach Bingöl"

Bücher zählen traditionell zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Mit einigen neuen Romanen österreichischer Autorinnen und Autoren lassen sich nicht nur Reisen unternehmen, wie sie heutzutage sonst nicht möglich sind, sondern auch Reisen in die Vergangenheit. Drei Geschenktipps.

****

Von Königgrätz nach Venedig

Als Leiterin der Rauriser Literaturtage hat Brita Steinwendtner fast ein Vierteljahrhundert lang die österreichische Literaturszene maßgeblich mitbestimmt. Sie hat eine große Zahl an Rundfunkarbeiten und Fernsehporträts von Autoren und Autorinnen geschaffen und selbst Romane, Erzählungen, Essays und Gedichte geschrieben. "Gesicht im blinden Spiegel" ist ihr erster Roman im Otto Müller Verlag. Er beginnt 1866 mit der Schlacht von Königgrätz und endet 1916 in Venedig, mitten im Weltkrieg, der das Ende der Monarchie und der alten Zeitrechnung bringen wird. Im Zentrum dieses großen Antikriegsromans steht Johannes Czermak: Als 16-jähriger Trompeter wird er schwer verwundet und überlebt als Kriegsinvalider mit entstelltem Gesicht. Er erlernt den Beruf des Kunstschmieds und baut sich in seiner kleinen Welt im Nordosten Böhmens eine Existenz auf. Als er später nach Oberösterreich übersiedelt, wo er Leiter einer großen Schmiede wird, braut sich die nächste kriegerische Katastrophe zusammen. "Alles in allem - ein wunderbar still-dramatisches und kluges Buch mit reichem historischem Wissen", befand "Die Presse".

(Brita Steinwendtner: "Gesicht im blinden Spiegel", Otto Müller Verlag, 372 Seiten, 25 Euro, ISBN: 978-3-7013-1279-5)

****

Von Tunesien nach Berlin

Weit aus den heimischen Grenzen hinaus führt der Steirer Manfred Rumpl die Leser in seinem neuen Roman. "Schwarzer Jasmin" spielt zwar eigentlich vorwiegend im Berlin des Jahres 2016, hat seinen wahren Schauplatz aber in Tunesien. Von dort ist Eymen geflüchtet, der nun in der Beratungsstelle der Sozialarbeiterin Julia auftaucht, während ihm die Polizei auf den Fersen ist. Er gilt als möglicher Gefährder, den es zu fassen gilt, bevor er zuschlägt. Die tunesischen Jasminrevolution, die den Arabischen Frühling auslöste, die Flüchtlingsbewegung und unser Umgang mit den Entwicklungen außerhalb Europas stehen im Mittelpunkt dieses österreichischen Romans, der einen untypisch großen Horizont eröffnet. Einen Österreich-Aspekt gibt es jedoch: Julias Freund, der Journalist Jakob, hat an der Wiener Boku Weinbau studiert. Der Artikel, an dem er schreibt, handelt von den Zukunftschancen der tunesischen Weine.

(Manfred Rumpl: "Schwarzer Jasmin", Picus Verlag, 256 Seiten, 24 Euro, ISBN: 978-3-7117-2097-9)

****

Von Wien nach Kurdistan

Bingöl ist die Provinzhauptstadt der gleichnamigen Provinz in Ostanatolien. "Bus nach Bingöl" heißt der neue Roman des österreichischen Autors Richard Schuberth. Diesen Bus besteigt der in Wien lebende Politologe und Sozialarbeiter Ahmet Arslan im April 2008 in Istanbul, um nach Jahrzehnten des Exils in sein Heimatdorf in die kurdische Provinz Dersim in Ostanatolien zurückzukehren und ein letztes Mal seine Mutter zu sehen. In seiner Jugend war er im politischen Widerstand gewesen, war gefoltert und eingesperrt worden. Mit der Kurden-Thematik hatte er aber nie viel am Hut. Ehe der Bus ankommt, erfahren wir die Lebensgeschichten der anderen Passagiere - einer jungen Frau, die in Istanbul abgetrieben hat, eines Rekruten auf seinem Weg zur "Terrorismusbekämpfung", einer Geschäftsfrau, eines religiös gewordenen Ex-Junkies und eines deutschen Reiseschriftstellers, der sich das Leben nehmen will. Auch ein Sarg reist im Laderaum mit. Es ist eine Reise in die neuere Geschichte der Türkei, als ein liberaler Aufbruch und eine Aussöhnung mit den Kurden noch möglich schien. Schuberth hat sie 2007 zu schreiben begonnen und dann lange liegen gelassen. Das Land hat sich seither dramatisch verändert. Diese Veränderung ist der Grund, warum er seine Geschichte wieder aufgenommen und nun zu Ende geschrieben hat.

(Richard Schuberth: "Bus nach Bingöl", Drava Verlag, 280 Seiten, 21 Euro, ISBN: 978-3-85435-944-9)