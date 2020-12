Bürger in Zentralafrika wählen inmitten von Konflikt neuen Präsident

Rebellenallianz lieferte sich Kämpfe mit Sicherheitskräften und UN-Soldaten in Nähe der Hauptstadt

Inmitten von Kämpfen mit Rebellen wählt die Zentralafrikanische Republik am Sonntag einen neuen Präsidenten. Staatschef Faustin-Archange Touadéra bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Der stärkste Oppositionskandidat ist Ex-Regierungschef Anicet-Georges Dologuélé, nachdem das Verfassungsgericht die Kandidatur von Oppositionsführer und Ex-Präsident François Bozizé zurückgewiesen hat.

Doch eine Allianz von Rebellen - die nach Angaben der UN-Mission Minusca von Bozizé unterstützt wird - hat sich in den vergangenen Tagen mit Sicherheitskräften und UN-Soldaten Kämpfe geliefert, auch in der Nähe der Hauptstadt Bangui. Die Aufständischen haben laut Minusca das Ziel, die Wahlen in dem Land mit rund 4,7 Millionen Einwohnern zu verhindern. Bei einem Angriff auf einen Stützpunkt wurden nach Angaben der UN drei Blauhelm-Soldaten getötet. Ruanda und Russland schickten jüngst Truppen und Militärberater in das Land. Neben einem Präsidenten wählen die Bürger auch ein neues Parlament.

Das mineralreiche, aber extrem arme Land ist seit Jahren von Konflikten und Umstürzen gebeutelt. Der frühere Staatschef Bozizé wurde 2013 von der Seleka, einer primär muslimischen Koalition von Rebellengruppen, gestürzt. Es folgten Jahre der Kämpfe zwischen der Seleka und den christlichen Anti-Balaka-Milizen sowie etlichen Splittergruppen. Eine französische Militärintervention und später die UN-Mission stabilisierten zeitweise die Lage. 2019 wurde ein Friedensabkommen mit einigen bewaffneten Gruppen unterzeichnet, dennoch kommt es immer wieder zu Gewalt.