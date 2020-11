Bulgare Mladenov soll neuer Libyen-Vermittler werden

Der profilierte Krisenvermittler Mladenov wird damit nach vielen Monaten Wartezeit auf Ghassam Salamé folgen

Der bisherige UN-Nahostgesandte Nikolai Mladenov soll neuer Vermittler der Vereinten Nationen für den Libyen-Konflikt werden. Das geht aus einem Brief von UN-Generalsekretär António Guterres an den Sicherheitsrat vom Donnerstag hervor. In dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, unterrichtet der UN-Chef das mächtigste UN-Gremium darüber, dass er die Ernennung des Bulgaren plane. Ein Widerspruch aus dem Sicherheitsrat wird nicht erwartet.

Der profilierte Krisenvermittler Mladenov wird damit nach vielen Monaten Wartezeit auf Ghassam Salamé folgen, der im März völlig überraschend seinen Rücktritt verkündet hatte.