Bulgarien, Ungarn und Polen bekräftigten bei EU-Rat Blockade

Europaministerin Edtstadler nach Allgemeinem Rat: "Bin Optimistin, aber in zwei Punkten stehen wir an"

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sieht die Situation hinsichtlich des EU-Corona-Wiederaufbau wegen der Blockade von Ungarn und Polen sowie der EU-Erweiterung um Nordmazedonien wegen Bulgariens Veto als dramatisch an. "Ich bin Optimistin, aber in zwei Punkten stehen wir an", sagte Edstadler im Anschluss an die Videokonferenz der Europaminister am Dienstag.

Bulgarien blockiert wegen eines Streits mit Nordmazedonien um Geschichte und Sprache den Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen mit seinem Nachbarland. Die überwiegende Mehrheit der EU-Länder hat sich laut Edtstadler hingegen am Dienstag erneut für deren Aufnahme ausgesprochen, einzig seitens Frankreich und Polens habe es ein "leichtes Zögern" gegeben.

Ungarn und Polen wehren sich dagegen, dass die Auszahlung von EU-Mitteln künftig an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien geknüpft werden soll. Damit liegen der nächste mehrjährige Finanzrahmen der EU für die Jahre 2021 bis 2027 in Höhe von 1,1 Billionen Euro sowie der daran geknüpfte und 750 Milliarden Euro schwere Corona-Aufbaufonds "Next Generation EU" vorerst auf Eis, weil sie einstimmig verabschiedet werden müssen.

Sie habe nicht den Eindruck, dass "etwas Konkretes" gefordert werde, sagte Edtstadler in Bezug auf Ungarn. Das bereits eingeleitete Artikel-7-Verfahren der EU-Kommission wegen Verletzung von EU-Grundwerten "schwinge zwar immer mit", sei vor ihr aber "nicht auf den Tisch gelegt" worden.

Budapest wolle mit dem Veto seine Unzufriedenheit mit dem bereits beschlossenen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus ausdrücken, ist sie der Ansicht. Während Ungarn dem Mechanismus vorwirft, Teil einer ideologischen Debatte zu sein, begründete Polen laut Edtstadler am Dienstag sein Veto mit einem Mangel an Rechtssicherheit. Bei beiden Ländern gibt es Kritik am Umgang mit der Justiz, den Medien und teils auch der Wissenschaft.

Bis Montag sollte Einstimmigkeit der Mitgliedsstaaten zustande kommen, sonst könne das EU-Parlament nicht den nächsten Schritt setzen, beschrieb die Europaministerin das Prozedere. Dass dieses eine Aufweichung des Rechtsstaatlichkeitsmechanismus zulassen werde, steht für sie außer Frage.

"Ich vertraue auf Gewicht und Geschick der deutschen Ratspräsidentschaft", so Edtstadler in Bezug auf die kommenden Verhandlungen. Sie sieht aber im Moment "alle gefordert" an, den Druck zu erhöhen. EU-Ratspräsident Charles Michel werde die Blockade des EU-Budgets beim Rat thematisieren, erwartet die Ministerin.

Zu dem vom Präsidenten der konservativen Europäischen Volkspartei Donald Tusk in den Raum gestellten Ausschluss der ungarischen Regierungspartei sagte die ÖVP-Politikerin, dass man jetzt in den Verhandlungen über das EU-Budget sei. Es "war und ist nicht einfach", danach werde man weitersehen, hieß es.

Die Europaminister der EU-Mitglieder trafen sich am Dienstag virtuell, um den EU-Gipfel am Donnerstag vorzubereiten. Dabei soll es in erster Linie um die Koordinierung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie gehen, zweitens steht laut Europaministerin Edtstadler der Klimawandel im Raum und drittens soll das Thema Sicherheit in Zusammenhang mit den jüngsten Terroranschlägen diskutiert werden.

Österreich habe gemeinsam mit Frankreich beim heutigen Videorat eine Deklaration zum Kampf gegen den Terrorismus eingebracht, die auf eine bessere Koordination und auf den Austausch von Sicherheits- und Geheimdiensten abzielt. Weitere Themen sind auch die Ausbildung von Imamen und die Auslandsfinanzierung. Fünf Länder hätten Interesse gezeigt, diese mitzutragen, berichtete Edtstadler.