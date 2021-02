Bulgariens Chefankläger soll stärker kontrolliert werden

Regierung in Bulgarien kämpft um Vertrauen der EU Auch nach zweieinhalb Jahren EU-Mitgliedschaft präsentiert sich das Balkanland Bulgarien in vieler Hinsicht nicht ganz europäisch. Stimmenkauf, Korruption, Entführungen und Auftragsmorde prägen die Schlagzeilen der Zeitungen in Sofia. "Jeder Staat hat seine Mafia, doch in Bulgarien hat die Mafia einen Staat", klären Taxifahrer ihre ausländischen Fahrgäste auf.