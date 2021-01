Bulgarische Kriminelle warben mit Fake-Pass von Sylvester Stallone

Falsches Dokument wurde Kunden "als Beispiel für die hohe Qualität ihrer Arbeit" gezeigt

Sylvester Stallone als bulgarischer Staatsbürger: Mit einem gefälschten Pass des Hollywood-Schauspielers haben Kriminelle in Bulgarien offenbar für ihre Dienste geworben. Der Pass unter Stallones Namen und mit einem Bild des US-Stars wurde bei der Hausdurchsuchung eines Mitglieds der Bande in der Stadt Plowdiw gefunden, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Potenziellen Kunden dürfte der Pass "als Beispiel für die hohe Qualität ihrer Arbeit" gezeigt worden sein.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden vier Bandenmitglieder wegen mutmaßlicher Verbrechen in Zusammenhang mit Fälschungen angeklagt, zwei weitere Mitglieder wurden anderer Straftaten beschuldigt.

Die Hausdurchsuchung war Teil einer groß angelegten Polizeiaktion. Seit Beginn der Woche gingen Beamte in mehreren Regionen Bulgariens unter Beteiligung des US-Geheimdienstes und Europol gegen die Fälscher vor. Neben dem gefälschten Pass von Stallone und weiteren nachgemachten Ausweisdokumenten und Führerscheinen stellten die Einsatzkräfte tausende hochwertig gefälschte Hundert-Euro-Scheine und 50-Dollar-Scheine sicher.