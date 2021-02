Bulgarischer Schriftsteller Gospodinov erhält Usedomer Literaturpreis

Usedomer Literaturtage heuer im Livestream

Der bulgarische Schriftsteller Georgi Gospodinov erhält den Usedomer Literaturpreis. Der 53-Jährige schaffe "komplexe, vollständige Erzählungen, die sich nicht bestimmten Genres und Strömungen zuordnen lassen" teilte die Jury unter Vorsitz von Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk am Freitag mit. Der Preis wird bei den Usedomer Literaturtagen verliehen, die heuer unter dem Motto "Das Göttliche" coronabedingt als Livestream vom 15. bis 17. und am 23. April stattfinden.

Geplant ist unter anderem eine Lesung von Gospodinov nach der Preisverleihung am 17. April in Heringsdorf. Seine Bücher wurden in mehr als 25 Sprachen übersetzt. Große Beachtung erlangte etwa sein Roman "Physik der Schwermut" über einen Buben mit übersteigerter Empathie. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und mit einem einmonatigen Aufenthalt in einem Usedomer Luxushotel verbunden.