Bund finanziert Ausbau der Villacher Eishalle mit

Für den Ausbau der Villacher Stadthalle zu einem Bundesleistungszentrum für Frauen-Eishockey mit einer zweiten Eisfläche gibt es eine Finanzierungszusage durch den Bund. Wie der Landespressedienst Kärnten am Freitag in einer Aussendung mitteilte, will der Bund ein Drittel der Kosten von insgesamt 23 Millionen Euro übernehmen. Eine entsprechende Absichtserklärung seitens des Sportministeriums sei am Freitag zugestellt worden.

Notwendige Grundflächen für die Umsetzung des Projekts seien bereits angekauft worden, derzeit werden nicht mehr benötigte Altbestände abgerissen. "So rasch wie möglich", wie es in der Aussendung hieß, werde man mit den bereits vorbereiteten Ausschreibungen beginnen. Baubeginn soll im Winter 2021/2022 sein, die Gesamtbauzeit wurde mit zwei Jahren angegeben. Während dieser Zeit soll es "so gut wie keine Beeinträchtigung des Spielbetriebes in der bestehenden Halle" geben.