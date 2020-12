Bundesbank: EZB-Dividendenentscheidung "vernünftiger Zwischenschritt"

Grünen-EU-Abgeordneter: EZB kapituliert vor Finanzlobby

Große deutsche Geldhäuser können laut Einschätzung der Deutschen Bundesbank nach der neuen Dividenden-Empfehlung der EZB ihre Ausschüttungsvorhaben etwa zur Hälfte umsetzen. "Die Wirkung für die großen Institute in Deutschland lässt sich so zusammenfassen: Die ursprünglichen Ausschüttungspläne können ungefähr zur Hälfte durchgeführt werden", sagte Bundesbank Vorstand Joachim Wuermeling am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Dividenden-Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) ist aus seiner Sicht "ein vernünftiger Zwischenschritt, um diese durch eine sehr außergewöhnliche Situation bedingte Empfehlung dann auch wieder auslaufen lassen zu können". Wuermeling ist im Bundesbank-Vorstand für das Thema Bankenaufsicht zuständig.

Die EZB-Bankenwächter hatten im März angesichts der Corona-Krise einen Dividendenstopp zunächst bis zum 1. Oktober empfohlen und dies dann im Juli bis zum 1. Jänner 2021 verlängert. Am Dienstag kündigten sie nun an, Dividendenzahlungen wieder eingeschränkt zuzulassen. Dabei sollten Ausschüttungen nicht mehr als 15 Prozent der zusammengefassten Gewinne der Jahre 2019 und 2020 ausmachen. Die neue Empfehlung gilt bis Ende September 2021. Die Finanzinstitute waren in den vergangenen Monaten gegen den verhängten Dividendenstopp Sturm gelaufen und hatten vor einer Verlängerung des Ausschüttungsverbots gewarnt.

Kritik kam aus dem EU-Parlament. "Nach monatelangem Druck kapituliert die EZB-Bankenaufsicht vor der Finanzlobby", erklärte der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold. "Ausgerechnet auf dem Höhepunkt der zweiten Welle lockert sie ihre Auflagen und erlaubt den Banken wieder Dividendenausschüttungen." Gleichzeitig laufe die immense Krisenunterstützung für die Banken, etwa durch staatliche Kreditgarantien, ungebremst weiter. "Das passt einfach nicht zusammen."