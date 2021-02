Bundesbank - Immer mehr deutsche Banken verlangen Negativzinsen

Deutsche Bundesbank will Bankenaufsicht übernehmen Die Bundesbank will die Aufsicht über Banken und Versicherungen in Deutschland komplett in die eigene Hand nehmen. Der Vorstand um Bundesbank-Präsident Axel Weber habe sich einstimmig für eine volle Integration der bisher von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) übernommenen Aufgaben in die Notenbank ausgesprochen, bestätigte eine Bundesbank-Sprecherin in Frankfurt.