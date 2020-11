Bundesheer: Erste modifizierte Black Hawk aus den USA zurück

Bis 2023 werden alle neun Black Hawk ein neues Cockpit erhalten - BILD

Der erste Black Hawk, der in den USA modernisiert und zahlreichen Boden- und Flugtests unterzogen wurde, ist wieder nach Österreich zurückgekommen. Der mit neuem Cockpit ausgestattete Hubschrauber ist am Mittwoch im Fliegerhorst Brumowski im niederösterreichischen Langenlebarn eingetroffen und bekommt nun wieder seine Rotorblätter zurück. Danach beginnt in der Fliegerwerft die Güteprüfung durch das Bundesheer.

Nach derzeitigem Stand wird der Hubschrauber im Jänner 2021 wieder der Einsatzstaffel zur Verfügung stehen. Bis 2023 werden alle neun Black Hawk ein neues Cockpit erhalten. Der Zulauf der zusätzlichen drei Black Hawk mit gleicher Ausstattung erfolgt vertragsgemäß bis Ende 2022, teilte das Bundesheer am Donnerstag mit.

Aufgrund Coronapandemie und der sich ständig ändernden Regelungen in Bezug auf Bewegungsmöglichkeiten, Quarantäne und ähnlichem habe sich der Auftragnehmer entschlossen, die Überstellung zuerst per Schiff bis zum Entladehafen in Zeebrügge (Belgien) und weiter nach Österreich mittels Straßentransport durchzuführen. "Ich freue mich, dass der erste modifizierte Black Hawk wieder auf seinem Heimatflughafen angekommen ist und ab Jänner zur Erfüllung von Einsatzaufgaben zum Schutz der Bevölkerung wieder zur Verfügung stehen wird," so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).