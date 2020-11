Bundesheer-Hubschrauber: Wien und Rom unterzeichnen Absichtserklärung

Absichtserklärung für Kooperationsprogramm bei Hubschrauber-Lieferung

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und ihr italienischer Amtskollege Lorenzo Guerini haben eine Absichtserklärung für den Start des Kooperationsprogramms im Bereich Hubschrauber-Lieferung unterzeichnet. Dabei geht es um den Kauf von 18 Hubschraubern des Typs AW169 M für das Bundesheer. Der "Letter of Intent" sieht die Lieferung der ersten Maschinen bis Mitte 2022 vor, das Gesamtvolumen des Deals beträgt 300 Millionen Euro.

Mit der Absichtserklärung wollen Österreich und Italien im europäischen und im internationalen Rahmen enger zusammenarbeiten, hieß es in einer Presseaussendung des italienischen Verteidigungsministeriums.

"Italien ist dem österreichischen Volk nahe und verurteilt die tragischen Ereignisse in Wien, den feigen Angriff auf die Freiheit und auf das friedliche Zusammenleben. Die gemeinsamen Werte Europas werden ein Damm gegen diese Anschläge im Herzen der Demokratie sein. Der gemeinsame Einsatz im Kampf gegen den Terrorismus ist stark und muss die Zusammenarbeit aller Partner vorsehen", sagte Guerini bei einer Videokonferenz mit Tanner am Donnerstag.

Wie Guerini in einer Presseaussendung mitteilte, sei Italien an der vordersten Front im Kampf gegen den Terrorismus engagiert. Italien schätze den "signifikanten und qualifizierten Beitrag Österreichs bei internationalen Operationen, in denen die Kontingente der beiden Länder mit "extrem positiven Resultaten" zusammenarbeiten, wie bei den Missionen KFOR, ALTHEA, UNIFIL, IRINI, EUTM Mali.

"Österreich und Italien werden weiterhin diese wichtige Rolle mit Engagement und Professionalität spielen. In diesem Sinne ist die Absichtserklärung ein weiterer Schritt in Richtung einer ständig engeren Zusammenarbeit zwischen unseren Sicherheitskräften", schrieb Guerini.