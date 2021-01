Tanner: "Krisensicherer Arbeitgeber" - Kocher: Ausbildungschancen für junge Menschen

Das Bundesheer sucht österreichweit 100 Lehrlinge. Darauf hat Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Dienstag bei einem Besuch in der Luftfahrzeugtechnik der Fliegerwerft 1 in Langenlebarn im Bezirk Tulln verwiesen. Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) begrüßte die Initiative.

Laut einer Aussendung werden Lehrlinge in verschiedenen Bereichen ab September gesucht - Betriebslogistik, Luftfahrzeugtechnik sowie Elektronik bis hin zur Gastronomie. Das Schwergewicht liege in den Bundesländern Salzburg und Oberösterreich.

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie aktuell wegen Corona sei das Bundesheer "ein wichtiger und krisensicherer Arbeitgeber", sagte Tanner. Kocher hob die Bedeutung hervor, gezielt in die Bekämpfung des Lehrstellenmangels zu investieren. Die am Dienstag vorgestellte Initiative bedeute Ausbildungschancen für 100 junge Menschen.

Derzeit gibt es 260 Lehrlinge beim Österreichischen Bundesheer, 81 weibliche und 179 männliche. Lehrstellen mit dem größten Anteil an jungen Frauen sind der Aussendung zufolge Ausbildungen zur Betriebslogistikkauffrau, Luftfahrzeugtechnikerin oder Verwaltungsassistentin. Unter den Männern sind es die Lehrberufe zum Betriebslogistikkaufmann, Luftfahrzeugtechniker sowie Metalltechnik. Die Bekanntmachung der offenen Lehrstellen findet sich in der Jobbörse der Republik unter www.jobboerse.gv.at.