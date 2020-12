Bundesrat: FPÖ 2 - ÖVP wies Dollfuß-Vergleich zurück

Fraktionsvorsitzender Bader fordert "Entschuldigung" der FPÖ - SPÖ-Kritik an "Pleiten-, Pech und Pannenserie" der Regierung - NEOS: Kritisches Hinterfragen unabdingbar

Die ÖVP hat am Donnerstagabend die Angriffe von FPÖ-Bundesrat Christoph Steiner auf Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit "Nachdruck" zurückgewiesen. Vor allem für den Vergleich des Regierungschefs mit dem austrofaschistischen Kanzler Engelbert Dollfuß forderte der ÖVP-Fraktionsvorsitzende Karl Bader eine Entschuldigung. Kritik an der Corona-Politik übten in der Debatte neben der FPÖ auch die SPÖ sowie die NEOS.

"Wir sind es gewohnt, dass die Freiheitlichen Mandatarinnen und Mandatare in ihrer Wortwahl nicht zimperlich sind und oftmals den Bogen des Erträglichen überspannen. Aber wer so tief in den Schmutzkübel greift, muss auch Kritik aushalten. So geht das nicht, Herr Steiner - wir fordern die FPÖ-Fraktion im Bundesrat auf, die Regeln des Anstandes, des Respekts und der Würde zu wahren und die Beleidigungen hintanzuhalten", sagte Bader in einer Aussendung. Die Angriffe hätten mit einer lebendigen Debatte "nichts mehr zu tun. Das ist schlichtweg abzulehnen".

Der Konflikt ist auch insofern pikant, da bis zum Start des Parlamentsumbaus 2017 ein umstrittenes Porträt von Dollfuß im ÖVP-Parlamentsklub hing. Nachdem im Gedenkjahr 2014 eine Debatte darüber entstanden war, entschied sich die ÖVP dazu, Infotafeln bei allen in den ÖVP-Klubräumlichkeiten gezeigten Porträts anzubringen. Beim Porträt von Dollfuß wurde auch auf den autoritären "Ständestaat", den die Christlichsoziale Partei 1934 errichtet hatte, Bezug genommen. Den Parlamentsumbau nahm die Volkspartei dann zum Anlass, das umstrittene Porträt endgültig aus dem Parlamentsklub zu entfernen.

Kritik an der Regierung kam am Donnerstag im Bundesrat aber nicht nur von der FPÖ, sondern auch von SPÖ und NEOS. SPÖ-Bundesrat Ingo Appe nahm auf die am selben Tag bekannt gewordene Aussetzung der Beschaffung weiterer Corona-Antigentest und auf die Probleme bei der den Massentest-Anmeldungen am Vortag Bezug: Beides würde eine Fortführung der "Pleiten- Pech- und Pannenserie" der Regierung bedeuten. "Viele Menschen fragen sich, ob die Ankündigung der Massentests (durch Kurz, Anm.) wieder nur ein PR-Manöver war." Der Kanzler habe damit nicht nur die Österreicher überrascht, "sondern anscheinend auch den Gesundheitsminister".

NEOS-Mandatar Karl-Arthur Arlamovsky betonte, es sei "unabdingbar", dass man alle gesetzten Maßnahmen der Regierung kritisch hinterfrage. "Ihre Aussagen, wonach Sie sich keine Kritik wünschen, sind demokratiepolitisch bedenklich" und es sei fraglich, "ob Sie sich des Ausmaßes der gesetzten Maßnahmen bewusst sind", sagte er in Richtung des Bundeskanzlers.

Kritik an den wilden Attacken Steiners auf die Regierung übte der Grüne Bundesrat Marco Schreuder. Der Stil der Dringlichen Anfrage erinnere ihn an ein Hassposting. "Wenn Sie von Diktatur reden: Sie stehen hier in demokratischer Parlament (...) und Sie dürfen solche Texte schreiben, einbringen und begründen, für die ich mich schäme", so Schreuder. Er sei aber dennoch gut, dass man derartiges äußern dürfe - "aber dann sprechen Sie nicht von einer Diktatur." Von der FPÖ höre man "gar nichts", was sie in einer Krise wie dieser tun würde, stattdessen würden die Freiheitlichen die Wissenschaft desavouieren. Kritik am Auftritt der Blauen übte auch SPÖ-Mandatar Stefan Schennach: "Liebe FPÖ, ihr müsst da ein bisschen Abstand nehmen, ihr seid zu nahe an den Verschwörungstheoretikern", riet er.