Bundesstaatsanwaltschaft - Ein Plan mit vielen offenen Punkten

Ministerrats-Vortrag fixierte grundsätzliches Vorhaben - Wesentliche Details aber offen

Der Regierungsplan, einen unabhängigen, weisungsfreien Bundesstaatsanwalt einzurichten, ist am Mittwoch in einem Ministerrats-Vortrag grundsätzlich festgeschrieben worden. Inhaltlich sind die meisten Details aber noch offen. So sind Ernennungsmodus, das Anforderungsprofil, die Dauer der Bestellung, etwaige Abberufungsmöglichkeiten und die Frage der Organisationsstruktur unklar. Auch einen Zeitplan gibt es noch nicht. Im Folgenden ein Überblick über den Ist-Stand.

ZIEL: Mit dem Vorhaben sollen laut den Regierungsunterlagen staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren "unabhängig und ohne öffentlichen oder politischen Druck geführt werden können". Dabei gelte es "ein Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit zu berücksichtigen, die Pressefreiheit zu schützen und gleichzeitig mediale Vorverurteilung zu vermeiden". Angestrebt wird auch eine Beschleunigung von Ermittlungsverfahren - und zwar "unter Wahrung der Qualität und Sorgfalt". Gleichzeitig sollen auch die Beschuldigtenrechte des Einzelnen "gewahrt und gestärkt" werden, auch negative wirtschaftliche Folgen eines Ermittlungsverfahrens will die Regierung hintanhalten.

ERNENNUNG und ABBERUFUNG: Unklar ist noch, wie der Posten des neuen Bundesstaatsanwaltes vergeben wird. Am Schluss des Auswahlverfahrens soll jedenfalls formal der Bundespräsident die Ernennung durchführen. "Zu klären ist, welches Ernennungsverfahren die Unabhängigkeit und Legitimation der Weisungsspitze bestmöglich gewährleistet und welche fachlichen und persönlichen Qualifikationen notwendig sind, um sich für das Amt zu qualifizieren", heißt es im Ministerratsvortrag. Darüber hinaus sei der Modus einer vorzeitigen Abberufung zu klären.

KONTROLLE: Auch beim Thema Kontrolle gibt es noch keine Details. Die rechtliche Verantwortlichkeit und parlamentarische Kontrolle sei "sicherzustellen", heißt es, die konkrete Ausgestaltung ist "zu definieren". Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sicherte eine parlamentarische Kontrolle zu, wobei sich das Parlament aber nicht in laufende Verfahren einmischen könne.

FUNKTIONSPERIODE: Die Dauer der Funktion soll eine gewisse Länge haben, um Unabhängigkeit zu gewährleisten. Im Ministerratsvortrag heißt es, die Bundesstaatsanwaltschaft soll möglichst unabhängig und nicht "auf Zuruf" arbeiten. Eine konkrete Dauer der Funktionsperiode wird nicht genannt, dies sei noch "abzuklären".

ORGANISATION: Zu klären ist auch noch, ob die Bundesstaatsanwaltschaft als unabhängige Dienststelle des Justizministeriums oder als eigenes "oberstes Organ" eingerichtet wird. Auch müsse noch das Verhältnis der bestehenden Strukturen zum neuen System geklärt werden, um Doppelstrukturen zu vermeiden. Unklar ist auch, ob die Personalhoheit über die Staatsanwaltschaften beim Justizministerium bleibt.

IN-KRAFT-TRETEN: Einen Zeitpunkt, bis wann das Vorhaben fertig sein soll, gibt es noch nicht. Zunächst sollen möglichst viele Beteiligte angehört werden. Dazu sollen die "relevanten Stakeholder" eingebunden werden, etwa die Standesvertretungen der Staatsanwälte, der Richter, der Rechtsanwälte sowie Experten. Auch alle Parlamentsparteien will die Regierung mit an Bord holen.