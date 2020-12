Burgenländer fiel auf Internetbetrüger herein - Vierstelliger Schaden

45-Jähriger erhielt vermeintlichen Arbeitsvertrag als "Junior Trader" - Stornobuchungen von seinem Konto

Ein 45-jähriger Burgenländer ist Internetbetrügern aufgesessen. Der Mann habe online einen Arbeitsvertrag als "Junior Trader" erhalten, berichtete die Polizei am Mittwoch. In Folge dessen sei mehrmals Geld auf sein Konto überwiesen worden, das er nach Abzug einer Provision von fünf Prozent auf Kryptowährungskonten weitertransferiert habe. Mitte Dezember sei es dann zu Stornobuchungen auf seinem Konto gekommen. Der Schaden liegt im hohen vierstelligen Eurobereich.

Der Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See habe im Internet nach einer Verdienstmöglichkeit gesucht und sei bei der Firma "Coinlim Deutschland Limited" fündig geworden. Als "Junior Trader" habe er von 23. November bis 10. Dezember Überweisungen auf sein Konto erhalten. Bereits Ende November sei im Bezirk Neusiedl am See ein ähnlicher Fall angezeigt worden. Der Schaden lag damals laut Polizei im unteren vierstelligen Eurobereich.