Kriegsrelikt mit Metallsuchgerät im Bezirk Eisenstadt Umgebung entdeckt

Beim Absuchen eines Feldes mit einem Metallsuchgerät hat am Sonntag eine 36-jährige Frau in Steinbrunn (Bezirk Eisenstadt Umgebung) eine 8,8 Zentimeter-Granate entdeckt. Die Burgenländerin verständigte die Polizei, die den Fundort absicherte. Der Entminungsdienst holte das Kriegsrelikt ab, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag.