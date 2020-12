Burgenland-Budget 2021 mit den Stimmen der SPÖ beschlossen

Voranschlag mit 1,4 Milliarden Euro Auszahlungen und 1,28 Milliarden Einzahlungen - 118 Millionen Euro Neuverschuldung

Der Burgenländische Landtag hat am Donnerstag mit den Stimmen der SPÖ das Budget 2021 beschlossen. ÖVP, FPÖ und Grüne stimmten nicht zu. Der Voranschlag enthält rund 1,4 Milliarden Euro Auszahlungen und 1,28 Milliarden Einzahlungen. Die Neuverschuldung beträgt 118 Millionen Euro. Rund 60 Prozent der Ausgaben fließen in die Bereiche Gesundheit, Bildung und Soziales. Für Investitionen sind 311 Millionen Euro budgetiert.

Besonders die ÖVP übte teils scharfe Kritik am Landesvoranschlag. Für ihn bleibe vom zweitägigen Budgetlandtag "eine Vielzahl von neuen Doskozil-Steuern, die die Burgenländerinnen und Burgenländer im kommenden Jahr belasten werden", sagte der stellvertretende ÖVP-Klubobmann Patrik Fazekas. Das Budget sei für ihn "Ausdruck des Machtrausches, wo man versucht, alles unter Kontrolle zu bringen". Der tatsächliche Schuldenstand des Landes komme nun mit 1,9 Mrd. Euro ans Tageslicht. Offen bleibe für ihn die mögliche Haftung des Landes in Bezug auf die Commerzialbank, so Fazekas.

Das Budget solle ein Ziel haben: Sicherheit für die Burgenländerinnen und Burgenländer, betonte SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich. Mit den geplanten Investitionen gebe es wichtige Impulse für Beschäftigung, Wirtschaft und Wachstum. Die Neuverschuldung sei vor allem durch die Covid-Krise bedingt: Es gebe deutlich weniger Mittel aus den Ertragsanteilen und mehr Ausgaben für Covid-Maßnahmen. Die Debatte sei großteils sehr sachlich gewesen, meinte Hergovich. Überschritten werde die Grenze "dann, wenn Kritik persönlich wird, wenn Menschen persönlich diffamiert werden", kritisierte er die ÖVP für die Wortwahl "Machtrausch" in Richtung des Landeshauptmannes.

Neben dem Landesbudget wurden am Donnerstag eine Reihe weiterer Gesetze beschlossen, darunter auch die Novellen zum Jagd-, Raumplanungs- und Tourismusgesetz. Mit dem Budget-Landtag hat der Landtag sein diesjähriges planmäßiges Tagungspensum erfüllt. Die nächste Landtagssitzung findet am 28. Jänner statt.