Burgenland-Budget - FPÖ kritisiert "Schulden ohne Ende"

Landesparteiobmann Petschnig: Zustimmung zu "vernichtendem Budget" nicht möglich - SPÖ müsse Projekte in Coronakrise hintanstellen

Die FPÖ Burgenland hat am Montag den Landesvoranschlag für 2021 kritisiert. Es würden "Schulden ohne Ende gemacht", betonte Landesparteiobmann Alexander Petschnig bei einer Pressekonferenz. Eine Zustimmung der FPÖ zu dem Budget, das in vielen Bereichen ein "vernichtendes" sei, sei deshalb nicht möglich. Aus seiner Sicht müsse die SPÖ nachhaltiger planen und einige ihrer Wahlversprechen in der Coronakrise hintanstellen, sagte Petschnig.

Die FPÖ sehe auch den Nachtragsvoranschlag für das heurige Jahr mit einer zusätzlichen Verschuldung von 83,3 Millionen Euro kritisch, zumal die Aufwendungen für die Coronakrise lediglich bei 26 Millionen Euro liegen würden. Die Kosten "für die Politik von Hans Peter Doskozil, die wir im Jahr 2020 zu tragen hatten", könnten mit rund 80 Millionen Euro beziffert werden, so Petschnig.

Bei der Neuverschuldung von 118 Millionen Euro, mit der im kommenden Jahr gerechnet werde, sei außerdem das geplante Gemeindepaket von rund 30 Millionen Euro noch nicht berücksichtigt. Diese werde somit noch höher ausfallen, betonte Petschnig. Der Landesparteiobmann kritisierte auch, dass im Budget mit einem Abebben der Coronakrise ab dem zweiten Quartal 2021 gerechnet werde. "Ein Stück Hoffnung steckt da schon drinnen. Und das Prinzip Hoffnung ist für uns keine seriöse Budget-Politik", betonte er.

Auch Doskozils Argumentation, dass seine Vorgänger gut gewirtschaftet hätten und man darauf nun zurückgreifen könne, sehe die FPÖ kritisch. Aus seiner Sicht könne das kein grünes Licht dafür sein, "dass der Landeshauptmann jetzt das Geld beim Fenster hinauswirft mit beiden Händen", so Petschnig.