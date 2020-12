Burgenland-Budget für SPÖ Zeichen von Sicherheit und Verlässlichkeit

Voranschlag 2021: 118 Millionen Euro Abgang durch Coronakrise - Mit 311 Millionen bisher höchste Investitionsausgaben - Zwei Drittel der Gesamtausgaben für Gesundheit, Soziales und Bildung

Im Burgenländischen Landtag wird am Mittwoch und Donnerstag über das Budget 2021 debattiert. Der Landeshaushalt hat ein Gesamtvolumen von 1,4 Milliarden Euro und soll "ein Budget der Sicherheit und der Verlässlichkeit in schwierigen Zeiten" darstellen, sagte SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich am Montag. Es sei wichtig, antizyklisch zu investieren, um den Wirtschaftsmotor am Laufen zu halten und Sicherheit in den Bereichen der Gesundheit, Soziales und Bildung zu gewährleisten.

Auf diese drei Bereiche entfallen knapp zwei Drittel des gesamten Budgets. Der Gesundheitsbereich etwa schlägt sich mit rund 200 Millionen Euro zu Buche, was eine Steigerung um 15 Prozent bedeute. Für das Sozialwesen - dazu zählen beispielsweise die Alten- und Pflegeheime sowie Behindertenheime - sind 363 Millionen Euro vorgesehen. Im gesamten Bildungsbereich seien 302 Millionen Euro budgetiert, ein Plus von zwölf Millionen Euro.

"Wir wollen uns aus der Krise herausinvestieren", betonte Hergovich. Wenn es wieder besser laufe, "wenn wieder mehr Einnahmen generiert werden, dann müssen wir auch wieder sparen und dieses Geld zurückzahlen." Für Investitionen seien im Budget 311 Millionen Euro veranschlagt, der eine Investitionsquote von 23,7 Prozent bedeute. "Das sind die höchsten Investitionen, die ein Budget im Burgenland jemals ausgewiesen hat".

Die Maßnahmen sollen sich sowohl in Unterstützung für die Betriebe als auch am Arbeitsmarkt widerspiegeln: "Wir wollen so viele Menschen wie möglich in Beschäftigung halten. Wir wollen so viele Menschen wie möglich wieder in Beschäftigung bringen, wenn sie Jobs suchen."

Man nehme dafür auch eine Neuverschuldung in Kauf, die ausschließlich der Covid-Krise geschuldet sei, stellte Hergovich fest. Das Burgenland werde etwa 120 Millionen weniger an Ertragsanteilen vom Bund erhalten, womit aber zu rechnen gewesen sei. Für Covid-Maßnahmen des Landes seien im Budget 31 Millionen Euro vorgesehen.

Die Abgänge in den Spitälern beliefen sich auf 17 Millionen Euro. "Auch das ist eine zusätzliche Ausgabe, die der Covid-Krise geschuldet ist", so der Klubobmann. "Wenn wir alles hinzuzählen, kommen wir auf einen Abgang von 118 Millionen Euro, die wir aber gerne in Kauf nehmen, weil es darum geht, die Menschen gut durch die Krise zu führen. Und das will dieses Budget erreichen."