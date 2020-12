Burgenland-Budget - ÖVP will Voranschlag 2021 nicht zustimmen

Landesparteiobmann Sagartz ortet "Machtrausch" beim Landeshauptmann - Forderung nach Investitionen in Wirtschaft, Gemeinden und Gesundheit

Die ÖVP Burgenland hat am Montag aus ihrer Ablehnung des von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) vorgelegten Budgets 2021 keinen Hehl gemacht. Die Volkspartei hatte den Voranschlag in einer digitalen Klausur mit Experten erörtert. "Dieses Budget zeigt einzig und allein den Machtrausch Doskozils. Er will alles unter seine Kontrolle bringen und versorgt seine Freunde und Weggefährten mit lukrativen Jobs", lautete das Resümee von Landesparteiobmann Christian Sagartz.

Dies führe dazu, dass die Kassen des Landes leer seien. "Um diese Budgetlöcher zu stopfen, greift Doskozil direkt in die Geldbörsen der Menschen im Burgenland. Wir sagen Nein zur Verstaatlichung und Enteignung, wir sagen Nein zur Freunderlwirtschaft und wir sagen Nein zur Abzocke durch neue Doskozil-Steuern. Die Volkspartei wird so einem Budget niemals zustimmen", so Sagartz am Montagnachmittag.

Die ÖVP habe bereits im Frühjahr einen Kassasturz samt Budgetgipfel gefordert. Dabei seien auch viele Ideen auf den Tisch gelegt worden, um das Burgenland gut durch die Zukunft zu führen. "Wir fordern Investitionen in drei Bereichen: Wirtschaft, Gemeinden und Gesundheit", betonte Sagartz. Im Wirtschaftsbereich müssten dringend die Wirtschaftsförderung, der Lehrlingsbonus und die Wohnbauförderung erhöht werden, damit die regionale Wirtschaft unterstützt wird. "Mit der Investitionsoffensive für regionale Betriebe, einem Hacklerfonds für Facharbeiter und einer Home-Office-Förderung wollen wir Arbeitsplätze sichern."

Auch für die Gemeinden müsse es endlich eine Hilfe geben. "Dazu soll die Landesumlage, die den Gemeinden abgezogen wird, verwendet werden", so Sagartz. Der ÖVP-Obmann forderte weiters für den Gesundheitsbereich wöchentliche Tests in den kritischen Bereichen.

"Dieses Budget ist das Ergebnis einer absoluten SPÖ-Mehrheit und Doskozils Alleinherrschaft", stellte ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas fest. Der stellvertretende ÖVP-Klubobmann kritisierte erneut den am Freitag abgehaltenen Sonderlandtag, weil damit "Gesetze durch den Landtag gepeitscht" worden seien.

Diese hätten "massive Folgen" für die Burgenländer: Die SPÖ führe insgesamt 15 Millionen Euro an neuen Steuern ein, mit denen den Burgenländern "das Geld aus der Tasche gezogen" werde: Das lehnen wir klar ab", so Sagartz.