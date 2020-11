Burgenland-Budget - SPÖ weist ÖVP-Kritik zurück

Klubobmann Hergovich: Bund lässt Länder in der größten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit im Stich

Die SPÖ Burgenland hat am Freitag Kritik der ÖVP am Landesbudget 2021 zurückgewiesen. "Statt mit Kritik an Landeshauptmann (Hans Peter, SPÖ, Anm.) Doskozil und dessen Landesvoranschlag für nächstes Jahr um sich zu schmeißen, sollte ÖVP-Chef (Christian, Anm.) Sagartz lieber seinen türkisen Freunden im Bund die Leviten lesen", so SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich in einer Aussendung.

"Denn wie kann es sein, dass der Bund die Länder in der größten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit völlig im Stich lässt?", fragte Hergovich. Landeshauptmann Doskozil halte trotz Neuverschuldung bewusst an seinen Investitionsplänen fest. "Besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es wichtig, den Wirtschaftsmotor mit klugen Investitionen am Laufen zu halten", stellte der SPÖ-Klubobmann fest. Auch der Mindestlohn von 1.700 Euro netto sei für die Burgenländer mehr denn je von Bedeutung und werde daher weiter forciert. "Wer mehr im Börsel hat, kann auch mehr ausgeben. Das kurbelt die Wirtschaft an."