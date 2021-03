Burgenland-Landtag beschloss neue Fassung des Raumplanungsgesetzes

Neue Version nach Einspruch des Bundes - Scharfe Kritik von ÖVP und FPÖ - SPÖ und Grüne stimmten dafür

Der burgenländische Landtag hat am Donnerstag das novellierte Raumplanungsgesetz beschlossen. Eine erste Version des Gesetzes war bereits Anfang Juli verabschiedet worden, nach dem Einspruch des Ministerrats musste die Novelle nun aber in leicht veränderter Form neuerlich behandelt werden. Das Raumplanungsgesetz sorgte dabei erneut für hitzige Debatten. Letztlich wurde es mit den Stimmen von SPÖ und Grünen beschlossen.

ÖVP und FPÖ übten scharfe Kritik. "Das Gesetz strotzt nur so vor Verfassungswidrigkeiten", betonte FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig. Die Eingriffe, etwa durch eine Baulandmobilisierungsabgabe und festgelegte Maximalpreise für Bauplätze, seien "völlig unverhältnismäßig". Burgenländer, die Land geerbt hätten, würden dadurch beispielsweise "genötigt, ihr Bauland um 80 statt 300 Euro pro Quadratmeter zu verscherbeln. Das ist Enteignung", betonte Petschnig. Auch inwiefern eine Photovoltaik- und Windkraftabgabe einen Anreiz für erneuerbare Energie darstelle, sei für ihn nicht nachvollziehbar.

Ähnlich sah das ÖVP-Klubobmann Markus Ulram, der kritisierte, dass "drei neue Steuern" eingeführt würden. Das Raumplanungsgesetz sei außerdem "augenscheinlich gesetzeswidrig". Ulram kritisierte auch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne), die sich mit Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) nach dem Einspruch auf das um Maximalbeträge für die Abgaben ergänzte Gesetz geeinigt habe. "Es geht um die Konterkarierung der Bundesziele durch die Einführung der Steuer. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie anders geworden ist mit dieser Deckelung."

Dorner reagierte auf die Kritik verärgert: "So viel Unfug, wie in manchen Redebeiträgen gesagt wurde, habe ich schon lange nicht gehört." Die Bedenken, die in der Begutachtungsphase zum Gesetz geäußert worden seien, seien alle berücksichtigt worden - auch die verfassungsrechtlichen Bedenken habe man ausgeräumt. Es handle sich zudem nicht um neue Steuern, die eingeführt würden. Die Kritik, dass Jungfamilien, die Land geerbt haben, dieses nun verkaufen oder dafür Abgaben zahlen müssen, entspreche ebenfalls nicht der Wahrheit. "Da sprechen Sie genau die Ausnahme an, die davon nicht betroffen ist: Bauland für Kinder und Enkelkinder", sagte er.

Die Grünen, die im Juli noch gegen das Gesetz gestimmt hatten, waren nach der Einigung mit Gewessler nun dafür. Klubobfrau Regina Petrik zeigte sich davon überzeugt, dass mit der neuen Variante und der Deckelung der Abgaben nun "Klarheit und Planungssicherheit" geschaffen sei. Das Gesetz unterstütze damit den österreichischen Weg hin zu 100 Prozent erneuerbarer Energie. Außerdem sei festgelegt, dass die Gemeinden die eingehobenen Abgaben für Klimaschutzmaßnahmen verwenden sollen.